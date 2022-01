Sony : Jim Ryan déclare qu’il faut s’attendre à davantage de rachats pour PlayStation

Le rachat de Bungie par Sony était le coup de tonnerre de ce début de semaine, et il s’accompagne forcément de tout un tas de déclarations qui ne manqueront pas de faire les gros titres. Parmi les petites phrases à retenir des différents intervenant, on notera surtout la prise de parole de Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, qui affirme que la saison des rachats n’est pas tout à fait terminée.

And Jim Ryan told me 'We should expect more' when it comes to further PlayStation acquisitions

— Christopher Dring (@Chris_Dring) January 31, 2022