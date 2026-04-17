Le film Call of Duty avance et sera l’un des blockbusters de l’été 2028

Paramount s’avance déjà sur une date

On a donc eu droit à une date de sortie officielle pour le film Call of Duty, et ce n’est pas pour demain. Cette adaptation arrivera dans les salles obscures américaines le 30 juin 2028. Ce qui s’explique par le fait que le tournage n’a pas encore commencé et que le casting est pour l’instant inexistant, mais à la seule base d’un script, Paramount est prêt à sécuriser cette date pour montrer qu’il tiendra là l’un des blockbusters de l’été 2028.

Rob Kostich, producteur, déclare (propos rapportés par The Hollywood Reporter) :

« J’ai dit à tout le monde que nous ne ferions ce film que si le projet était ambitieux. Avec David Ellison, nous avons trouvé le bon partenariat. Nous voulons nous assurer que l’authenticité du film soit retranscrite à un niveau humain, pour qu’il paraisse vraiment réel, et lui insuffler une dimension épique. »

On attend maintenant de savoir qui rejoindra ce projet réalisé par Pete Berg (Du sang et des larmes, Battleship) pour porter sur grand écran l’une des licences les plus lucratives de l’industrie du jeu vidéo.