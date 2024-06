Xbox Games Showcase : Le résumé complet des annonces (Gears of War, DOOM, Fable, Perfect Dark…)

Vous trouverez ici l’ensemble des annonces du Xbox Games Showcase avec toutes les vidéos.

Call of Duty: Black Ops 6

Plateforme : PC – Xbox Series – Xbox One – PS5 – PS4

: PC – Xbox Series – Xbox One – PS5 – PS4 Date : 25 octobre

Naturellement, maintenant qu’Activision est pleinement intégré chez Microsoft, la conférence a débuté par la présentation d’un trailer pour cet opus, qui a dévoilé la date de sortie du jeu. Phil Spencer est même intervenu – non pas pour parler des récents licenciements – pour évoquer le fait que le jeu arrivera le même jour chez la concurrence, tout comme les bêtas ne seront plus en avance sur une plateforme plutôt qu’une autre. Ce qui n’était finalement qu’une mise en bouche avant le segment dédié à Call of Duty: Black Ops 6 plus tard dans la soirée.

DOOM: The Dark Ages

Plateforme : PC – Xbox Series – PS5

: PC – Xbox Series – PS5 Date : 2025

L’effet de surprise a forcément été un peu atténué à cause des fuites, mais les fans de la licence seront certainement ravis de voir DOOM: The Dark Ages être officialisé. Ce premier trailer nous montre du DOOM pur jus, avec des nouvelles armes à découvrir et surtout la possibilité de faire appel à un dragon, aussi bien pour se déplacer que pour combattre. Il faudra néanmoins attendre 2025 pour défourailler tous les démons, et comme prévu, le jeu sortira aussi sur PS5.

State of Decay 3

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : Inconnue

Après des années de silence et un développement chaotique, State of Decay 3 repart sur des bonnes bases avec un joli trailer cinématique, qui essaye malgré tout de nous faire croire que l’on est en train de voir du gameplay. L’ambiance est pesante, les zombies sont présents en masse, et la survie promet d’être difficile contre les espèces les plus dangereuses et imposantes. Malgré tout, difficile de se faire une vraie idée de ce qui nous attend étant donné que le jeu n’est prévu que pour l’année prochaine.

Dragon Age: The Veilguard

Plateforme : PC – Xbox Series -PS5

: PC – Xbox Series -PS5 Date : Automne 2024

On l’attendait pour ce mardi mais le RPG de BioWare a fait un crochet du côté de chez Xbox pour présenter un trailer qui s’attarde sur les compagnons que l’on va croiser dans cet épisode. Mais on a surtout eu la confirmation que Dragon Age: The Veilguard devrait sortir dès cet automne, du moins s’il n’est pas encore repoussé. En revanche, exit l’ancienne génération, le jeu ne sortira que sur PC, PS5 et Xbox Series.

Starfield: Shattered Space

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : Automne 2024

Starfield a donné des nouvelles de sa première extension qui sortira cet automne, sans plus de précision pour le moment. Avec Shattered Space, le culte du Grand Serpent sera mis en avant et sera au cœur d’une nouvelle épopée sur une planète inédite. Mais pas besoin d’attendre aussi longtemps pour relancer le jeu car il vient aussi de recevoir une mise à jour ajoutant un peu de contenu, dont les créations de la communauté.

Fallout 76

Plateforme : PC – Xbox Series – Xbox One – PS4 – PS5

: PC – Xbox Series – Xbox One – PS4 – PS5 Date : 2025

Avec le succès de la série TV, Xbox était bien obligé de parler de Fallout d’une manière ou d’un autre. Seul problème, aucun jeu majeur de la série n’est prêt pour surfer sur la hype de la série si ce n’est Fallout 76, qui connait un regain de popularité inespéré. Avec son extension Skyline Valley, on découvrira une nouvelle map pour le jeu tandis qu’il sera possible de jouer une goule dès le début de l’année 2025.

Clair Obscur : Expedition 33

Plateforme : PC – Xbox Series – PS5

: PC – Xbox Series – PS5 Date : Octobre 2025

Un peu de jeu français dans cette sélection avec le surprenant Clair Obscur : Expedition 33, qui se présente comme un RPG au tour par tour spectaculaire, développé par le studio Sandfall Interactive. Un vrai hommage aux JRPG avec une interface inspirée par Persona (vite fait) et des combats qui offriront aussi un peu d’action avec des contres et des attaques en temps réel. Il faudra cependant se montrent patients pour le découvrir puisqu’il n’arrivera qu’en octobre 2025.

South of Midnight

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 2025

Présenté lors du show de l’année dernière, South of Midnight a cette fois-ci dévoilé son gameplay. Le titre est donc un jeu d’aventure assez classique si ce n’est qu’il prend place dans un univers assez peu vu, avec un folklore sympathique qui lui donne beaucoup de cachet. Il a encore le temps de nous montrer comment il se démarque de la concurrence puisque finalement, il n’arrivera pas cette année mais en 2025.

World of Warcraft: The War Within

Plateforme : PC

: PC Date : 27 août

Les fans de MMO ont été gâtés durant cette soirée, notamment du côté de la communauté de World of Warcraft qui a eu droit à une nouvelle cinématique remplie de nostalgie pour The War Within. La vidéo n’avait pas que pour but de ressasser des souvenirs, puisqu’elle a dévoilé la date de sortie de l’extension, à savoir le 27 août prochain.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Plateforme : PC – Xbox Series – PS5

: PC – Xbox Series – PS5 Date : Inconnue

Konami a décidé de nous en montrer un peu plus sur le remake de MGS 3 avec une vidéo de gameplay qui donne un meilleur aperçu du travail d’actualisation du jeu. On laissera les fans juger de la qualité de cette présentation, même si on doit tout de même noter que cette vidéo est plus convaincante que les précédentes. Et comme pour beaucoup d’autres jeux de cette conférence, aucune date n’a été dévoilée.

Sea of Thieves

Plateforme : PC – Xbox Series – PS5

: PC – Xbox Series – PS5 Date : 25 juillet

Comme les autres jeux service de Xbox, Sea of Thieves se devait de répondre présent et il l’a fait avec la présentation de sa saison 13. Une saison qui sera forcément très suivie maintenant que le jeu est aussi disponible chez PlayStation.

Flintlock: The Siege of Dawn

Plateforme : PC – Xbox Series – Xbox One – PS4- PS5

: PC – Xbox Series – Xbox One – PS4- PS5 Date : 18 juillet

L’action-RPG Flintlock: The Siege of Dawn aurait surement fait plus de bruit s’il n’avait pas été éclipsé par toutes les autres annonces de la soirée, ou s’il n’avait pas connu plusieurs retards. Reste que le jeu de A44Games est enfin prêt pour sa sortie puisque ça y est, on sait enfin quand il sera disponible, et ce sera le 18 juillet prochain, soit dans un gros mois.

Age of Mythology: Retold

Plateforme : PC – Xbox Series – Xbox One

: PC – Xbox Series – Xbox One Date : 4 septembre

Après Age of Empires, Xbox s’empare du genre de la stratégie avec Age of Mythology: Retold, qui vient donner une seconde jeunesse au titre avec des visuels plus moderne et une expérience globale plus contemporaine. Un titre qui pourra être apprécié à plusieurs puisqu’il sera jouable jusqu’à 12. Le dernier trailer en date nous a aussi permis de découvrir la date de sortie du jeu, fixée au 4 septembre.

Perfect Dark

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : Inconnue

Des rumeurs prédisaient sa présence, mais le développement houleux du titre nous faisait penser qu’il pourrait encore une fois manquer une occasion. Malgré tout, Perfect Dark s’est de nouveau montré, et pas qu’un peu. Le reboot est en meilleure forme qu’on aurait pu l’imaginer, puisqu’il a même présenté des bouts de gameplay. Reste à voir si tout cela était réel ou un bel écran de fumée, mais le jeu est au moins bien vivant. Cependant, aucune date de sortie n’a été annoncée.

Diablo IV: Vessel of Hatred

Plateforme : PC – Xbox Series – PS5

: PC – Xbox Series – PS5 Date : 8 octobre

Puisque Activision était de la partie, Blizzard n’était pas relégué au second rang et a choisi de parler de l’extension à venir pour Diablo IV. La cinématique d’introduction de Vessel of Hatred a donc été dévoilée et celle-ci se montre aussi angoissante que crasse, dans la pure tradition des autres cinématiques de la licence. On retiendra surtout le fait que cette nouvelle aventure sera disponible à partir du 8 octobre.

Fable

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 2025

L’un des jeux les plus attendus chez Xbox était Fable, et le RPG de Playground Games ne nous a pas fait faux bond. On a pu découvrir une nouvelle cinématique qui s’attardait sur Humphry, héros à la retraite qui est visiblement très lié à notre protagoniste. L’humour et la charme de la série sont toujours présents, mais il faut encore attendre de voir où le gameplay va nous mener, même si cette vidéo nous en présentait quelques bouts un peu trop bien réalisés pour que l’on puisse croire à de vrais extraits. Rendez-vous maintenant en 2025 puisque c’est normalement l’année prochaine que le jeu sera disponible.

FragPunk

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 2025

PlayStation a Concord, Xbox a FragPunk. Parce que le monde avait définitivement besoin d’un hero-shooter de plus, ce FPS en 5 vs 5 aura la particularité de nous faire utiliser des cartes pour activer des compétences spéciales, comme faire grossir la tête des ennemis. Un petit soupçon d’originalité pour ce titre qui sortira l’année prochaine.

Winter Burrow

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : Premier trimestre 2025

La petite vidéo cozy – ou presque – de la conférence vous est proposée par Winter Burrow, un jeu dans lequel une petite souris retrouve le chemin de sa maison jusqu’à s’apercevoir que celle-ci est dévastée, avec sa tante qui est portée disparue. Il faudra donc remettre sur pied cet endroit tout en partant à l’aventure. Un jeu de survie pas comme les autres qui arrivera au premier trimestre 2025.

Mixtape

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 2025

Annapurna nous a donné un peu d’air frais dans cette conférence très centrée sur l’action. Mixtape est le prochain jeu des créateurs de The Artful Escape, et comme ce dernier, il mettra la musique au cœur de l’expérience dans une épopée centrée sur des ados en quête de liberté et de quête de soi. On suivra un groupe de personnage dans diverses scènes classiques de l’adolescence, si ce n’est qu’on y retrouvera un peu d’onirisme avec des déplacements très flottants.

Microsoft Flight Simulator 2024

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 19 novembre

Mais on ne volera pas autant que dans Microsoft Flight Simulator 2024, qui est venu nous montrer de belles images dans une nouvelle vidéo qui nous indique que l’on pourra cette fois-ci piloter des engins un peu plus spéciaux, qui tiennent de l’aviation militaire, voire même des canadairs d’autres avions spéciaux. De quoi changer un peu de perspective puisque ces engins volent plus près du sol. La sortie est prévue ce 19 novembre.

The Elder Scrolls Online: Gold Road

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 18 juin

Petit passage éclair obligatoire pour The Elder Scrolls Online puisque sa prochaine extension est sur le point de sortie. L’occasion de rappeler que le MMO est toujours en forme et que son extension devrait lui permettre d’assurer encore un peu plus sa longévité.

Life is Strange: Double Exposure

Plateforme : PC – Xbox Series – PS5 – Switch

: PC – Xbox Series – PS5 – Switch Date : 29 octobre

L’une des surprises de la conférence est le retour de Life is Strange avec un épisode inédit, mais avec une protagoniste qui ne l’est pas. On retrouve ici Max Caulfield dans une nouvelle aventure, alors qu’elle s’était jurée de ne plus utiliser ses pouvoirs. Elle changera d’avis en découvrant le corps inanimé de son amie Safi, mais elle sera projetée dans une réalité alternative où tout cela ne s’est pas passé. Le jeu devrait sortir dès ce 29 octobre.

Indiana Jones and the Great Circle

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 2024

MachineGames a donné un nouvel aperçu de son jeu Indiana Jones à travers une longue séquence de gameplay. Enfin, pas vraiment, puisque l’on a surtout eu droit à une grosse cinématique, qui était certes dans le ton des films avec un Harrison Ford plus vrai que nature (sans sa voix), mais le jeu n’a finalement montré que quelques bouts de gameplay en plus et n’a toujours pas donné de date. Au moins, c’est toujours prévu pour cette année.

Mecha Break

Plateforme : PC – Xbox Series – PS5

: PC – Xbox Series – PS5 Date : Août 2024

Mecha Break est partout, même chez Xbox. Le jeu de mecha multijoueur a eu droit à son moment de gloire pour préciser qu’il serait disponible tout prochainement, puisqu’il arrivera dans le courant du mois d’août.

Wuchang Fallen Feathers

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 2025

Comme dans toutes les conférences du monde, il fallait un Souls-like et Wuchang Fallen Feathers a rempli ce rôle. Pour beaucoup, il s’agissait d’une découverte, mais le jeu a en réalité été annoncé en 2021. Depuis, le titre a bien changé et il a surtout gagné en ambition, comme on peut le voir dans ce nouveau trailer. Sortie programmée pour l’année prochaine.

Avowed

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 2024

Cette conférence aura tout de même été assez peu riche en date de sortie. Avowed aurait par exemple pu nous préciser son arrivée, mais le RPG d’Obsidian s’est contenté d’un simple trailer de gameplay. C’est au moins toujours prévu pour cette fin d’année, mais quand exactement, allez savoir.

Atomfall

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 2025

On a d’abord cru à un nouvel épisode de Sniper Elite, mais le studio Rebellion travaille finalement sur une nouvelle licence. Celle-ci se nommera Atomfall et nous embarquera dans une Grande-Bretagne alternative des années 50, transformée par une catastrophe nucléaire. Entre ça et S.T.A.L.K.E.R 2, l’angoisse du nucléaire est bien là.

Assassin’s Creed Shadows

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 15 novembre

Avec l’Ubisoft Forward qui aura lieu demain, on ne pensait pas voir Assassin’s Creed Shadows dévoiler ses toutes premières images in-game dès maintenant. Le nouveau trailer s’est attardé sur l’histoire des deux protagonistes tout en nous montrant les divers paysages du Japon que l’on va traverser. Ce n’était qu’un petit aperçu de ce qui sera présenté demain.

S.T.A.L.K.E.R 2

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : 5 septembre

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl a pris un retard tout à fait compréhensible compte tenu de la situation du studio ukrainien, mais il se dirige vers sa dernière ligne droite étant donné que sa sortie est maintenant programmée pour la rentrée. Le jeu a eu droit à un nouveau trailer de gameplay pour fêter l’occasion.

Trois nouvelles consoles Xbox

Quand Sarah Bond nous avait déclaré que Xbox allait parler hardware dans l’année, on ne s’attendait pas à ça. Le constructeur a dévoilé trois nouvelles consoles Xbox Series avec tout d’abord une Xbox Series X blanche entièrement tournée vers le numérique, sans lecteur de disque, disponible pour 499,99 €. On a aussi droit à une Xbox Series S de 1 To, vendue 349,99 €, ainsi qu’une Xbox Series X de 2 To pour 649,99 € (vraiment ?). La sortie de ces consoles est prévue pour la fin d’année.

Gears of War: E-DAY

Plateforme : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date : Inconnue

Ne l’appelez donc pas Gears 6, mais Gears of War: E-DAY. Un épisode pas comme les autres puisqu’il prendra place lors de l’Emergence Day, pour nous raconter l’origin story de Marcus Fenix 14 ans avant le premier épisode de la série. Un épisode qui n’a rien de plus à montrer qu’une cinématique aujourd’hui, mais on sait qu’il est développé sur l’Unreal Engine 5. Aucune date de sortie n’a été annoncé, donc ne l’attendez pas avant 2025, au plus tôt.

Une belle manière de terminer une conférence des plus solides, sans doute l’une des meilleures de l’histoire de Xbox. Quelques surprises ont été gâchées par des leaks, mais entre le rythme des annonces et le retour attendu de certaines grosses licences, le constructeur a frappé fort cette année, surtout après un Summer Game Fest plutôt fade.