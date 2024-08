Un gros trésor pour Xbox

D’après les sources du site Windows Central, et plus précisément de Jez Corden (généralement très fiable), Sea of Thieves se serait écoulé à 1 million d’exemplaires sur PS5 il y a quelque temps. Même si Microsoft n’a pas communiqué de chiffres officiels, il y a eu quelques signes laissant penser que le jeu de pirates de Rare a très bien fonctionné. En avril dernier, par exemple, Sea of Thieves était le jeu le plus vendu sur le PlayStation Store européen.

Microsoft aurait ainsi amassé près de 40 millions de dollars rien qu’avec ce titre, sans compter les revenus colossaux générés par les microtransactions présentes dans le jeu. Pour rappel, Sea of Thieves s’est lancé le 30 avril dernier sur PS5. Visiblement, le pari de Xbox de porter ses jeux sur d’autres consoles semble payer. Pour rappel, Pentiment, Hi-fi Rush et Grounded ont eu droit à des versions Switch et PS5. Grounded et Sea of Thieves, ont d’ailleurs figuré dans le top 20 des téléchargements sur PS5 depuis leurs sorties.

Avec de tels succès, on comprend mieux les déclarations de Phil Spencer à propos du portage PS5 d’Indiana Jones et le Cercle Ancien. Microsoft veut rentabiliser ses gros rachats (Bethesda, Activision), même si pour cela il faut aller chercher l’argent chez les concurrents directs.