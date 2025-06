Ubisoft semble teaser quelque chose autour de Splinter Cell sur les réseaux sociaux

People Can Fly (Outriders) annule deux projets, un en réalité virtuelle et un autre en collaboration avec Square Enix

Project Witches : Le prochain jeu de Shift Up (Stellar Blade) change de nom et devient Project Spirits

Débrief’ : MindsEye, Black Panther annulé, date Légendes Pokémon Z-A, Switch 2 et AG French Direct

Summer Game Fest : Plus de 60 partenaires attendus, lancement de la Switch 2… Petit tour d’une semaine entre certitudes et espérances

Hellslave 2: Judgment of the Archon : Après le reveal effectué à l’AG French Direct, Baptiste Miny nous parle de son dungeon crawler

The Funskin Project : Notre interview d’Antoine, le développeur solo de Studio Richoux travaillant sur le survival horror montré à l’AG French Direct

Sydless : Les angoumoisins d’Opia Games répondent à nos questions suite à l’annonce du fast-FPS nerveux et rythmé avec une balle rebondissante

Ravenswatch : Roméo et Juliette revivent passionnément leur amour dans le cadre d’un DLC gratuit et d’une mise à jour

EA Sports FC 25 : TOTS Saudi League, MLS et Reste du Monde !

Death Stranding 2: On The Beach va faire l’objet d’un panel le 9 juin à Los Angeles

