Ubisoft Toronto, qui travaille sur les remakes de Splinter Cell et Prince of Persia, licencie 33 personnes

Ubisoft appelle en renfort un studio avant de lui couper ses effectifs

On s’inquiétait de ne pas avoir de nouvelles du remake de Splinter Cell, surtout depuis le départ de son réalisateur, mais on comprend aujourd’hui un peu mieux pourquoi Ubisoft ne veut pas en parler. L’éditeur a confirmé chez PC Gamer qu’il avait supprimé 33 postes au sein d’Ubisoft Toronto, afin de « s’assurer qu’il puisse respecter sa feuille de route ambitieuse », le tout dans une poursuite de croissance. L’habituel bla-bla (insupportable) de toutes les mesures de licenciements du genre.

Une mesure assez incompréhensible puisqu’elle intervient quelques semaines seulement après l’arrivée en renfort du studio sur le projet Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake, qui s’est « montré » lors du dernier Ubisoft Forward et qui vise une sortie en 2026. Avec encore moins de personnes en son sein, on pourrait se demander comment Ubisoft Toronto peut à la fois mieux gérer le développement de Splinter Cell Remake et filer un coup de main à Ubisoft Montréal pour le remake de Prince of Persia. Les bureaux de Toronto sont malgré tout immenses (plus de 500 employés), ce qui n’empêche pas cette décision de paraitre contre-productive. L’année 2024 continue d’être historiquement triste pour les employés de l’industrie.