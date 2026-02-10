Chez Ubisoft, une grève majeure commence aujourd’hui et aura lieu jusqu’au 12 février

Le mouvement commence aujourd’hui

Annoncée il y a quelques jours, la grève chez Ubisoft menée par les syndicats STJV, CGT, CFE-CGC, Solidaires-Informatique et Printemps écologique démarre aujourd’hui et a pour but de s’étaler jusqu’au 12 février prochain. Elle concerne notamment les locaux de Paris, Lyon, Bordeaux, Annecy et Montpellier, soit les principaux studios français du groupe, mais pas que. Plusieurs personnes travaillant au sein d’Ubisoft Milan ont annoncé participer à cette grève, étant donné que la situation concerne tous les studios possédés par Ubisoft.

For the next 3 days (February 10-11-12th) we in Ubisoft Milan will also be on strike ✊ — Hamish Zerbinati (@nertomaros.bsky.social) 2026-02-09T15:16:10.467Z

Cette protestation permet d’aborder les récents changements survenus au sein d’Ubisoft ces derniers mois, à commencer par un accord sur le télétravail qui est de plus en plus mis de côté, avec une demande de retour en présentiel à cinq jours par semaine. Sujet qui vient s’ajouter à celui du plan de départ volontaire commandé par Ubisoft au sein de son studio parisien, touchant jusqu’à 200 postes (soit plus de 18% du studio).

Tout cela dans un cadre où il règne un sentiment d’absence de responsabilisation au sein des dirigeants. Autant dire que la direction d’Yves Guillemot est aujourd’hui plus contestée que jamais, et cela se traduit aujourd’hui par cette grande grève qui mobilise beaucoup de monde.