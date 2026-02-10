Chez Ubisoft, une grève majeure commence aujourd’hui et aura lieu jusqu’au 12 février

Ubisoft va mal, et les premiers à en pâtir sont celles et ceux en bas de l’échelle. Depuis les récentes annonces de restructuration au sein du groupe, de nombreux licenciements ont été annoncés, quand ils ne sont pas précédés par des plans de départs volontaires qui concernent plus d’une centaine de postes. Face à tous ces chamboulements, les personnes qui travaillent au sein de l’entreprise française démarrent aujourd’hui une grève massive, qui va même au-delà des frontières de notre pays.

