Test Yoshi and the Mysterious Book – En route pour les mystères d’un gigantesque bac à sable inspiré et rempli d’idées

L’année 2026 semble définitivement être celle du retour de Yoshi sur nos écrans. Après une apparition dans le dernier long-métrage Super Mario Galaxy le film plus tôt cette année, le petit personnage énigmatique est enfin de retour sur consoles. Cela faisait sept ans que le « dinosaure » vert de l’univers étendu de Super Mario Bros. n’avait pas eu de propre jeu à son nom, avec Yoshi’s Crafted World (2019). Cette année, la créature à la langue bien pendue revient dans un nouveau chapitre de son histoire dans ce qui ne ressemble pas réellement à un jeu d’action-aventure, mais plutôt à un jeu de recherches, d’enquête et de découvertes nommé Yoshi and the Mysterious Book, qui sort ce 21 mai exclusivement sur Nintendo Switch 2. Après avoir arpenté pendant de longues heures les pages du livre mystérieux de cette nouvelle production signée Nintendo, nous pouvons enfin vous le dire : si vous aimez les jeux dans lesquels un jeu de jugeote vous est demandé, vous pourriez tout à fait avoir trouvé votre nouveau passe-temps favori, même s’il pourrait ne pas plaire à tout le monde.

Conditions de test : Nous avons arpenté les pages du livre de Yoshi and the Mysterious Book durant près de 18 heures sur Nintendo Switch 2, en mode nomade et en mode docké, y compris avec une manette pro. Cela nous a permis de terminer le jeu et de récupérer une grande partie des étoiles et fleurs souriantes disponibles.

Les aventures de Yoshi : Tome 1

Qui dit Yoshi et par extension héros et héroïnes de l’univers de la licence Super Mario Bros. dit forcément méchants. Cette nouvelle aventure ne fait pas exception et qui d’autre qu’un certain Bowser Jr. et son fidèle serviteur Kamek pour semer la pagaille ? En fouillant un vieux grenier du château familial, Bowser Jr. va tomber sur un épais grimoire tout à fait mystérieux où semble vivre une créature tout aussi étrange. Alors que celui-ci parvient à localiser son lieu de vie sur l’île des Yoshis, celui-ci disparaît mystérieusement en parcourant les pages.

Les Yoshis présents sur l’île vont alors faire la connaissance de Mysterius Thesaurus, le très vieux grimoire qui s’avère être animé et porteur d’un verre de loupe et d’une épaisse moustache blanche. L’aventure va alors réellement débuter quand vous allez être envoyés au cœur des différents chapitres composant cet ouvrage pour vérifier que toutes les espèces qu’ils renferment vont bien après tant d’années passées dans cet ouvrage oublié et surtout après ce crash mouvementé. Un scénario qui tient forcément en quelques lignes, mais qui tout de même aura un intérêt certain à se poursuivre progressivement au gré des chapitres et des pérégrinations de Bowser Jr., Kamek et Yoshi.

Les deux comparses voulant à tout prix trouver une espèce semblant légendaire, ils vont alors devoir s’approcher au plus près de certains spécimens et ainsi risquer leur peau. Yoshi pourra alors à plusieurs reprises leur venir en aide et les secourir lors des niveaux finaux de chaque chapitre (faisant office de niveau de boss), jusqu’à en apprendre bien plus sur ce qui compose ce monde extraordinaire, mais aussi sur ce livre si énigmatique, que vous parcourez à travers une soixantaine de niveaux en 2D.

Chaque chapitre ayant pour thème un biome différent allant de la forêt au bord de mer, en traversant le monde souterrain, le micromonde, la montagne ou encore le pays des insectes. Votre but ? Récolter suffisamment d’informations sur les plusieurs dizaines d’espèces abritées dans ces pages pour en percer tous les secrets, mais également les nommer à votre convenance ou en fonction des noms soumis par Mysterius (souvent très bien trouvés).

Chaque découverte, aussi simple ou complexe soit-elle, vous conférera des étoiles (de une à trois en fonction de la difficulté de la découverte et de son importance pour la créature étudiée). Étoiles qui vous permettront de débloquer de nouveaux chapitres et donc de compléter davantage le bouquin. Notez que nous ne pouvons pas vous exposer le contenu présent en fin de partie, mais que donc, il y a bien plus de contenu à étudier et terminer, permettant de prolonger l’expérience dans ce que l’on pourrait appeler le end-game.

Vous trouverez en moyenne six nouvelles espèces dans chaque chapitre, chacune possédant son niveau dédié et souvent un gameplay qui lui est propre. Chaque créature dispose de capacités pour la plupart inédites, mais que vous pourrez combiner parfois dans des niveaux plus globaux faisant appel à votre sens de la déduction et votre ingéniosité. Chaque niveau possède une structure similaire avec un objectif central, à savoir repérer LA découverte qui vous fera valider le niveau, vous permettant de le terminer et donc de nommer la créature que vous venez d’étudier. Généralement, vous aurez d’emblée la brûlante impatience de tester le triptyque classique que sont goûter, sauter et porter, déclenchant la plupart du temps des réactions et découvertes systématiques.

L’école de gameplay, assurément

Yoshi pourra par conséquent user de plusieurs mouvements de base, à savoir sauter, courir, faire une attaque rodéo, utiliser sa langue pour attraper objets et créatures (transformant votre chasse en œuf prêt à prendre son envol), mais aussi planer en maintenant le bouton de saut. Ces mouvements seront donc corrélés à ceux obtenus grâce à votre environnement, à savoir les créatures à votre service ou parfois des aliments et autres objets du décor pour atteindre les hauteurs, détruire des structures ou plus généralement dégager un chemin.

L’ensemble prendra donc la forme d’un gigantesque bac à sable, où tentatives infructueuses et idées saugrenues pourront parfois débloquer une situation. Comme tester de faire manger un piment à une Ribambeille ou encore d’esquiver le retour d’une Limerang fraîchement lancée pour en constater les effets. Les exemples sont légion dans Yoshi and the Mysterious Book et ce qui pourrait totalement vous sembler inutile, voire impossible, pourrait bien éveiller en vous une fibre d’apprenti-explorateur. Dès que vous trouvez une nouvelle découverte, celle-ci s’affiche en temps réel sur votre écran et reste inscrite comme sur les pages du livre. L’occasion de remarquer immédiatement ce qui fonctionne, ou pas.

Notez que vous pourrez tout de même quitter le niveau en cours à tout moment pour en parcourir un autre, la liberté d’action étant assez large, d’autant plus qu’il sera probablement nécessaire de revenir plusieurs fois dans chaque niveau pour en percer tous les mystères, les pages du grimoire étant ce que l’on pourrait croire infinies tant il y a de choses à voir. Rassurez-vous, la plupart des découvertes sont assez élémentaires et suivre l’évolution des niveaux vous suffira à les terminer.

Mais si vous souhaitez pousser les investigations, il se pourrait que votre temps de jeu double assez aisément, de quoi vous occuper de très nombreuses heures, passant d’une dizaine à plus d’une trentaine d’heures assurément. Une intrigante tâche noire pourrait aussi aiguiller votre parcours si vous ne savez plus où chercher de nouveaux secrets, tandis que le livre vous indiquera de nouvelles possibilités connectées entre les espèces si vous rejouez certains niveaux. Un cachet rouge vous symbolisera d’ailleurs si vous avez complètement terminé un niveau.

Pour vous aider dans votre traque des secrets de ces bestioles, vous pourrez utiliser des runes, sortes de pièces dorées alphanumériques disposées dans tous les niveaux et qui peuvent être dépensées contre des indices concernant de nouvelles découvertes. Comptez 20 runes pour faire apparaître un indice assez flou sur une découverte restant à élucider, ou encore 100 runes supplémentaires pour obtenir un indice vraiment plus équivoque. Pour vous faire une idée sans trop vous en dire, rien que les deux premières espèces du premier chapitre (la Barjo Daisy et la Ribambeille) recèlent à elles deux près de 60 découvertes à faire, c’est vous dire. De quoi vous permettre d’obtenir bien plus d’un millier d’étoiles au total, et ce sans compter les fleurs souriantes.

Ces fleurs symboliseront en quelque sorte des petits défis supplémentaires au sein des niveaux. Les obtenir vous demandera souvent de réfléchir à comment les atteindre, en utilisant à la fois les capacités des créatures, mais aussi votre environnement, pour un total de plus de 230 fleurs souriantes pour toute l’aventure. Ces fleurs ne vous serviront pas au tout début, mais après un retournement de situation bienvenu à la fin d’un chapitre, vous débloquerez les Outils d’exploration, des outils d’aide supplémentaire vous permettant d’acheter des éléments d’interface afin de vous aider dans votre quête de nouvelles fleurs souriantes, de noix à casser, mais aussi tout un tas de capteurs de température, de distance, d’altitude ou de compteur d’œufs portés. Une mécanique bien amenée et qui pourrait satisfaire quelques joueurs et joueuses plus en difficulté, mais la mise en œuvre et finalement l’utilité au sens strict du terme nous ont semblé en deçà de nos espérances, surtout pour l’effort nécessaire à l’obtention de certaines fleurs.

Élémentaire, mon cher Mysterius

Cependant, promettre un contenu aussi généreux sur autant de niveaux ouvre également la voie à une inégalité de traitement pour certains d’entre eux. Effectivement, même si ceux-ci sont assez rares, quelques niveaux viennent ternir le paysage en ne proposant guère une exploration aussi grisante que les autres. Certaines créatures comme Cervacé ou encore Brumauve nous ont également un peu déçus, en ne proposant pas le gameplay aussi accrocheur que nous l’aurions cru, à l’inverse du Sanglifore ou encore de la Carniflor, qui nous ont permis de nous éclater dans leurs niveaux respectifs.

Le jeu vous proposera aussi quelques niveaux aquatiques, et même certains plutôt orientés musique, qui nous ont totalement séduits dans leur gameplay plus exigeant. Les niveaux du micro-monde sont également parmi ceux qui nous ont le plus séduits de par l’originalité de leur proposition. De toute évidence, il est certain qu’une grande majorité des niveaux recueillera vos suffrages tant ils ruissellent d’ingéniosité et de recherche dans leurs mécaniques.

On aurait tout de même aimé un peu plus de folie dans la mise en scène de l’ensemble de l’aventure, parfois trop scolaire, pour nous rappeler les impressions de première découverte d’un Super Mario Bros. Wonder par exemple. Yoshi and the Mysterious Book n’échappe d’ailleurs hélas pas à une certaine répétitivité dans sa construction, surtout après plusieurs heures de jeu d’affilée, même si le plaisir de la découverte, renouvelée à chaque fois que l’on entre dans un nouveau tableau, aide grandement à ne pas se défaire de notre sourire enfantin.

La musique et les bruitages participent d’ailleurs à cette bonne affaire, avec quelques thèmes répétitifs cependant. On aurait d’ailleurs aimé davantage de bruitages pour reconnaître chaque créature. Côté technique, pas grand-chose à dire pour Yoshi and the Mysterious Book. Le jeu tourne comme un charme sur la Nintendo Switch 2, autant en mode docké qu’en mode portable, si ce n’est quelques micro-ralentissements aux chargements des niveaux, presque imperceptibles. L’aspect crayonné des niveaux est vraiment bien trouvé et on tombe vite amoureux de la patte graphique adoptée pour cet opus en 2D. Votre Yoshi apparaît et disparaît à la manière d’un croquis qui prend vie sous vos yeux, à l’instar des pages de garde des chapitres, toutes animées avec le plus grand soin. Même les bordures des niveaux reprennent cet aspect crayonné d’un dessin non coloré, remplaçant par la même occasion les simples murs invisibles.

La colorimétrie, les animations et la physique en temps réel nous permettent de plonger dans nos grands chaussons dans cette aventure sans fioriture, pas la plus extravagante non plus pour les ressources de votre console, mais qui respire le positif et le bien-être, et bon sang qu’est-ce que ça fait du bien ! Notez pour la petite anecdote qu’il vous est possible de choisir la couleur de votre Yoshi pour arpenter les niveaux (et changeable aussi souvent que vous le souhaitez), entre bleu clair, rose, jaune, orange, vert, rouge, bleu marine et violet.