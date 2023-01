Accueil » Actualités » TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 se dévoile à travers une première vidéo de gameplay

Officialisé il y a environ un mois par l’intermédiaire d’un teaser puis d’un trailer, TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, le prochain jeu de course de moto de RaceWard Studio (RiMS Racing) et de Nacon, a donné de ses nouvelles afin de partager une vidéo de gameplay. Au programme, trois minutes de sensations fortes en vue à la troisième personne et en vue cockpit nous permettant de (re)découvrir le tracé du secteur 1 du Snaefell Mountain, la première course du Tourist Trophy de l’île de Man.

Sortie en mai 2023 sur PC et consoles

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la franchise, sachez que, à l’image des opus précédents, ce titre nous invitera à profiter de tout le contenu officiel du dernier TT en date le jour de sa sortie.

Autrement dit, nous aurons accès à pas moins de 32 circuits incluant des tracés actuels et historiques de cette épreuve mythique créée au début du 20ème siècle, 40 véhicules et pilotes issus des catégories Superbike et Supersport, 11 types d’activités différentes (contre-la-montre, mass start…), du multijoueur en ligne ainsi qu’à des événements hebdomadaires et mensuels. De plus, cet épisode promet d’intégrer une physique améliorée apportant davantage de précision dans la gestion des virages et des freinages.

Autre ajout au programme, pour la première fois dans l’histoire de la série, les développeurs du studio italien ont indiqué que nous pourrions parcourir librement les 200 kilomètres de routes de l’île de Man par le biais d’un vaste monde ouvert.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 sera disponible en mai 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Notez également que, d’après le communiqué fourni par l’éditeur français, la mise à niveau entre les deux consoles de Sony et celle entre les deux plateformes de Microsoft seront gratuites.