RiMS Racing

RiMS Racing est une simulation sportive qui allie courses de motos et ingénierie mécanique. En collaboration avec les grands constructeurs du milieu, les bolides présentés par le titre sont détaillées jusqu'aux plus petites pièces afin de pouvoir démonter, entretenir ou modifier ces engins et optimiser leurs performances avec plus de 500 pièces détachées officielles pour les motos et 200 équipements pour le pilote. De plus, le système Motorbike Status Check du jeu permet une analyse poussée des capacités de son véhicule. Pour finir, le mode carrière du jeu permet de planifier l'agenda de son pilote entre R&D, management et épreuves sur 10 réels circuits ou 5 différents tracés à l'international.