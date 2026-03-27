Resident Evil Requiem se met à jour avec un mode Photo et quelques correctifs

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C’est désormais acté, Resident Evil Requiem aura prochainement droit à un DLC scénarisé d’envergure, qui permettra de lever quelques zones d’ombre sur l’intrigue de ce nouvel épisode. Avant cela, Capcom a prévu quelques mises à jour qui seront quant à elles gratuites, et l’une d’entre elles vient tout juste d’arriver, apportant la possibilité de prendre en photo Grace et Leon sous tous les angles.

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Jaquette de Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
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Date de sortie : 27/02/2026

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