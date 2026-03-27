Resident Evil Requiem se met à jour avec un mode Photo et quelques correctifs

Grace et Leon prennent la pose

Le nouveau patch de Resident Evil Requiem est disponible dès maintenant sur les différentes plateformes, et a surtout pour but de vous laisser vous amuser avec un mode Photo, entre deux moments d’angoisse chez Grace, et deux coups de tronçonneuses chez Leon. Capcom a dévoilé plusieurs images laissant entrevoir les possibilités de ce mode, avec des stickers et des cadres pour prendre des clichés étonnants, aussi drôles qu’artistiques.

Cette mise à jour ne se contente pas du mode Photo et corrige également un bug bloquant la progression, mais aussi des erreurs de localisation dans certaines langues ainsi que les expressions des personnages lors de certaines cinématiques, pour avoir un meilleur rendu. Les crashs sur PC devraient aussi être moins fréquents, tandis que les bugs visuels sur cette plateforme devraient eux aussi être réduits.

Resident Evil Requiem est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch 2. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Resident Evil Requiem.