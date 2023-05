Trackline Express passera par la gare Nintendo Switch en 2023

Trackline Express déraille en vidéo

A première vue, quand on découvre Trackline Express, on ne se dit pas immédiatement « Ah ça doit être le nouveau jeu du créateur d’Haven Park« . Et pourtant, c’est bien le Luxembourgeois Fabien Weibel et son Bubblebird Studio qui nous proposent ce jeu. Si vous avez raté notre conférence (ça serait quand même très urbain de votre part d’aller voir le replay), voici tous les passages regroupés en une seule vidéo.

En plus d’y retrouver les petites scènes comiques, vous pouvez découvrir la version longue du gameplay utilisé pour le mashup de cet AGFD. C’est l’occasion de mieux se rendre compte du principe de ce titre de gestion qui vous demande de faire progresser un train en construisant des rails, en le réparant et l’améliorant grâce aux matériaux trouvés aux alentours, mais aussi en le défendant des ennemis et menaces plus ou moins naturelles.

Le voyage inaugural du train de Trackline Express aura lieu en cette année 2023 sur PC et Nintendo Switch donc. Vous pouvez déjà l’ajouter à votre liste de souhaits Steam s’il vous intéresse.