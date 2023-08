Towerborne : L’exclusivité Xbox dévoile une longue séquence de gameplay et des images

Une séquence coopérative à 4

Officialisé lors de la conférence Xbox pendant la période du Summer Game Fest, puis présenté à nouveau quelques jours après, Towerborne est la future création du studio Stoic, équipe réputée pour la très chouette série The Banner Saga. Exclusivité console, le titre fera assurément partie du catalogue Xbox à suivre pour 2024, avec une aventure jouable en solo ou en coopération. Il s’agit d’un jeu d’action et d’aventure avec une petite tournure roguelike où l’on y suit plusieurs personnages qui ont compris que la mort fera partie de leur mission.

Si vous souhaitez en voir un peu plus sur les mécaniques du jeu, nos confrères de chez IGN ont partagé sept minutes de gameplay enregistrées sur place, à la Gamescom. Une bonne occasion pour apercevoir quatre personnages, contrôlés par quatre personnes différentes, qui avancent à travers des environnements en 2.5D et qui font face à divers ennemis, où l’on a diverses capacités à utiliser selon le héros choisi avec du corps-à-corps avec un classique épée et bouclier ou des attaques plus à distance.

On rappelle que le jeu évoluera en fonction du temps, avec un système de saisons qui apportera régulièrement du contenu. Un modèle atypique pour le genre, qui, on l’espère, ne lui portera pas défaut à sa sortie. Towerborne est prévu courant 2024 sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC et sera disponible compris dans les abonnements Game Pass.