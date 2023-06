Towerborne nous donne davantage de détails croustillants sur son gameplay avant sa sortie l’an prochain

Si vous aimez les jeux en équipe… mais pas que

Les héros de Towerborne se prénomment les As et n’ont pas vraiment peur de quoi que ce soit. Ayant compris que la mort ferait partie de leur mission, ils ont décidé d’en faire une force et de ne pas oublier les raisons les ayant conduits à leur perte. C’est pourquoi le jeu prend ici quelque peu la tournure d’un jeu Roguelike mais disposant d’un systèmes de saisons, venant enrichir l’expérience au fil des mois et années, le tout accompagné d’une trame narrative encore opaque.

Avant de partir au combat, vous gérerez vos personnages dans un lieu appelé le Beffroi, une sorte de tour centrale servant de refuge dans ce monde dangereux et en constante évolution. Explorer le monde alentour débloquera de nouvelles missions et nouveaux points d’intérêt, sans que vous ne sachiez avant où les trouver, forçant à l’exploration et prenant celle-ci à revers des autres jeux vous indiquant où vous rendre continuellement.

Mais ce n’est pas tout car le jeu dispose également d’une composante action-RPG avec une touche de beat’em up en proposant un ensemble de héros aux capacités propres et uniques, de manière que chaque affrontement devra être réfléchi et anticipé. Pour cela, les joueurs et joueuses disposeront d’un arsenal d’armes assez riches ainsi que des capacités réparties en quatre catégories : les gantelets, les doubles dagues mais aussi les boucliers et les gourdins.

Enfin, sachez que les développeurs ont besoin de vous et de vos retours, ainsi, ils vous invitent à prendre part au programme d’Insiders, accessible sur simple inscription via le site officiel du jeu. Towerborne est prévu en 2024 sur PC, Xbox Series X/S et Xbox Game Pass.