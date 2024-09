Towerborne sort aujourd’hui en accès anticipé, tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau jeu des créateurs de The Banner Saga

Towerborne, c’est quoi ?

Si Towerborne a aujourd’hui besoin de passer par l’accès anticipé, c’est aussi parce que le studio a besoin des retours de la communauté pour améliorer l’expérience, qui peut facilement être mise à jour. Le jeu nous demande de protéger le Beffroi, une grande structure qui pourra évoluer avec le temps et qui vous servira de QG entre deux niveaux remplis d’ennemis de l’Humanité.

Vous incarnez un esprit revenu d’entre les morts qui va devoir protéger le Beffroi tout en explorant ses alentours, que ce soit seul ou à plusieurs. Les allergiques à la coopération peuvent donc être rassurés : il sera bien possible de jouer à toutes les missions de Towerborne en solo. Mais naturellement, le plaisir de jeu est multiplié à plusieurs, ne serait-ce qu’à deux.

Towerborne dispose ainsi d’une construction en niveaux, répartis dans les Terres Farouches qui sont représentées sous la forme de cases hexagonales à découvrir petit à petit en s’aventurant dans le brouillard. Un monde qui est donc hautement évolutif et qui pourra grandir très facilement dans le futur, lorsque le studio ajoutera de nouveaux biomes avec de nouvelles cases. Le Beffroi est sans doute amené à évoluer aussi, ne serait-ce que par vos actions puisque votre but sera de le retaper pour ouvrir de nouvelles boutiques.

Une fois dans un niveau, le jeu prend une toute autre allure en présentant de l’action à défilement horizontal, un peu à la manière d’un beat’em up. Et comme la plupart de ces derniers, Towerborne vous laisse jouer à plusieurs, jusqu’à 4 personnes, avec une difficulté évolutive selon le nombre de guerriers présents dans le jeu. Ce qui veut dire qu’il y aura plus de monstres à l’écran si vous êtes nombreux, tout comme les boss auront davantage de PV.

Chaque combattant peut trouver son propre style avec des armes très différentes que l’on peut changer régulièrement, au lieu de coincer son champion dans une classe fixe. Champion que l’on peut d’ailleurs personnaliser entièrement avec un éditeur de personnage relativement complet, qui offre pas mal de choix. Pour l’accès anticipé, on retrouve des massues de guerre, des gantelets, l’épée et le bouclier ou encore les dagues doubles, mais d’autres armes arriveront sans doute avec les mises à jour.

Chacune de ses armes donne lieu à des capacités différentes, mais c’est aussi le choix de votre Umbrae qui va affiner votre style. Ce sont des petits esprits qui vous accompagnent partout avec vous et qui peuvent lancer une attaque relativement puissante d’une simple pression de gâchette. Plein de combinaisons sont donc possibles, surtout si l’on associe cela à la partie loot du titre, très importante, qui va ajouter de la rejouabilité pour un titre qui est prévu pour durer.

Un concept simple mais agréable, qui peut souffrir de son modèle économique

Déjà lors de Paris Games Week, nous avions pu voir le titre et discuter avec ses créateurs afin de voir que le concept marchait plutôt bien. Une première impression qui s’est confirmée à la Gamescom, où nous avons pu essayer une seconde fois le jeu dans une partie à 4.

Sa relative simplicité a du bon, comme un Castle Crashers que l’on aurait mis au goût du jour. Les contrôles répondent plutôt bien et si la lisibilité est souvent très problématique avec 4 personnages, les combats pêchus procurent de bonnes sensations. Tout est finalement très accessible – à défaut d’être original – pour favoriser le plaisir de jeu immédiat, même s’il faut apprendre à vite maîtriser les sacro-saintes roulades pour espérer venir à bout des boss, parfois imprécises. Le jeu possède également son petit charme avec une direction artistique très colorée, qui donne un peu de vie aux décors et surtout aux monstres que l’on peut croiser.

Le constat est donc encourageant, encore faut-il que le studio parvienne à maitriser l’accès anticipé. Car c’est son modèle économique qui nous fait le plus douter ici. Towerborne est aujourd’hui payant, mais lors de sa version 1.0, il sera free-to-play. Il se dirige donc vers un modèle de jeu service dans lequel le contenu rajouté sera bien gratuit, tandis que des microtransactions viendront s’ajouter pour du contenu cosmétique, comme des skins en plus. Ce qui ne réussit pas à tout le monde aujourd’hui, encore moins à ce style de jeu qui aura du mal à attirer le très grand public. On peut surtout le voir comme une lettre d’amour aux beat’em up et aux hack’n slash d’antan, avec une surcouche plus moderne.

L’accès anticipé sera donc une vraie épreuve pour le studio, même si cela l’aidera à fignoler tous les détails avant la sortie officielle du jeu. Si l’on met de côté le modèle économique, la promesse est engageante et nos brefs essais nous ont laissé une bonne première impression, à confirmer maintenant sur la durée.