Xbox : Voici les 31 jeux jouables sur place à la Gamescom avec le retour de STALKER 2

Un énorme stand Xbox

Dans quelques petites semaines se tiendra la Gamescom, événement allemand qui se déroule à Cologne et qui est considéré comme l’un des plus gros événements physiques pour l’industrie. Si la machine s’est doucement remise en marche l’année passée suite à la pandémie, il semblerait que le salon reprend un peu de sa forme cette année, malgré les alternatives numériques. Bandai Namco, SEGA ou encore Nintendo y seront, pour nous faire découvrir leurs futurs titres. Et Xbox nous avait également fait de belles promesses en annonçant son plus grand stand jamais tenu sur place.

Pour l’instant, nous ne connaissions ni le nombre de jeux, ni les démos jouables sur place. Tout du moins, jusqu’à aujourd’hui : le constructeur californien nous annonce plus de 30 jeux jouables sur place pour un total de 150 bornes de démos. Il y aura également des séances photos, des expériences, ainsi qu’un mini-théâtre de 300 places pour découvrir des présentations exclusives de Starfield, Forza Motorsport, Ara: History Untold, Towerborne, The Elder Scrolls Online et Microsoft Flight Simulator. On imagine aussi de belles constructions et de jolis décors sur place, où Starfield sera sans doute la grande star.

La liste des jeux jouables sur place est disponible un peu plus bas. Mais l’on retient surtout la présence de STALKER 2, ce qui permet de revoir le titre après sa longue période d’absence. Le voir sur place dans un événement physique et abordable par la communauté est assez révélateur puisque cela sous entendant qu’on ne devrait plus trop tarder à le revoir. Peut-être aurons-nous très prochainement une date de sortie ? Notez que Starfield n’est pas jouable – ce qui n’est qu’une demie déception puisque l’on se doute qu’une démo de quelques minutes n’est pas révélateur d’un RPG de cet ampleur, mais Forza Motorsport ne sera présent qu’au prisme d’un stand photo et d’une présentation dans le dit théâtre. Dommage.

Liste complète des jeux jouables et expériences

Parmi les jeux jouables, on y retrouve :

Ainsi que de nombreux jeux issus de l’[email protected] :

Et voici les autres jeux représentés :

Microsoft campera le Hall 8 du Kölnmesse, à Cologne, pendant toute la durée de la Gamescom qui se déroulera du 23 au 27 août 2023 (à partir du 24 pour le public). N’oubliez pas la cérémonie d’ouverture du 22 août, que l’on vous résumera. Xbox fera aussi des annonces et présentations en ligne pendant cette période.