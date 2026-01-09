Towerborne, brawler action-RPG de l’équipe derrière The Banner Saga, sortira de l’early access le 26 février et ajoute une version PS5

Histoire complète, rééquilibrage et fin des cosmétiques payants

Le lancement d’une version 1.0 est un grand saut, et c’est une acrobatie que s’apprête à réaliser Towerborne, la création du studio Stoic. Lancé en accès anticipé en septembre 2024 puis redynamisé grâce à une sortie sur le Game Pass en avril 2025, l’action-RPG a donc eu le temps de prendre forme petit à petit. Et bien qu’il n’ait pas forcément fait preuve d’avis unanimement dithyrambiques, il compte faire valoir ses arguments après avoir recueilli des mois de feedback de la part des joueurs et joueuses.

Pour rappel, Towerborne nous laisse incarner un Prodige, un héros immortel chargé de protéger le Beffroi, une grande structure au sommet de laquelle tourne un moulin géant. Le cœur de l’expérience se situe dans l’exploration d’innombrables zones, accessibles depuis une mappemonde, au sein desquelles on se bat en scrolling horizontal en résolvant divers objectifs, dans un mélange de beat’em up et de mécaniques de loot à la Diablo. L’expérience est particulièrement conçue pour jouer en ligne avec un maximum de trois partenaires, même si rester solo est tout à fait viable.

Et à l’occasion de la version 1.0, Stoic est ravi de nous informer que le jeu bénéficiera d’une histoire complète, accompagnée de quêtes annexes et d’une refonte du panneau des primes. Deux nouveaux boss, dont l’antagoniste principal, des équipements inédits et un système de forge seront également incorporés. Notons aussi un rééquilibrage complet du jeu avec l’ajout d’une difficulté Brutale, une mappemonde revue et de nouvelles musiques de l’excellent Austin Wintory.

Dernières bonnes nouvelles, plus aucun cosmétique ne sera directement payant, et tout pourra être débloqué en jouant naturellement, en sachant qu’on nous promet énormément d’éléments de personnalisation. Enfin, différents slots de sauvegardes seront disponibles, avec la possibilité d’importer un personnage existant et l’équipement qui l’accompagne.

En bref, nous aurons droit à une belle version définitive à laquelle le public PS5 aura accès, alors que la machine de Sony n’était jusqu’à présent pas prévue dans l’équation. Suffisant pour que Towerborne puisse conquérir pleinement sa cible ? C’est ce que nous verrons le 26 février, date à laquelle il sortira sur PC (via Steam et Microsoft Store), Xbox Series et donc PS5.