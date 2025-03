Towerborne sera lancé sur Xbox Series et sur le Xbox Game Pass le 29 avril, toujours en accès anticipé

Une mise à jour va venir tout bousculer

L’accès anticipé de Towerborne n’est pas encore fini, mais il était grand temps que la version Xbox Series vienne redynamiser le tout. Le jeu de Stoic Studio ne va pas attendre sa version 1.0 pour venir gonfler un peu sa communauté, très faible pour le moment. Dès le 29 avril, Towerborne sera donc disponible sur Xbox Series. Et ce qui devrait faire le plus grand bien au jeu, c’est qu’il sera disponible dans le Xbox Game Pass dès son arrivée.

On parle encore d’une version en accès anticipé pour le jeu (ou « Game Preview » pour Xbox), mais la sortie de cette version concordera avec celle d’une mise à jour majeure pour le titre, nommée « Class Mastery ». Les anglophones l’auront deviné, le système de maîtrise des classes fera donc son entrée avec cette update et rendra votre personnage un peu plus unique, avec des points de compétence à réattribuer à tout moment en dehors des missions. Autre nouveauté majeure, celle de la refonte de la carte du monde pour permettre une meilleure progression, tandis que les quêtes seront aussi retravaillées.

Au-delà de cela, on retrouvera également du contenu inédit avec des monstres en plus, ainsi que la progression en cross-plateforme et le fait de pouvoir jouer en écran partagé jusqu’à 4 sur Xbox. De quoi redonner un peu d’intérêt au jeu avant même sa sortie en 1.0.