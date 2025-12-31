Toute l’équipe d’ActuGaming vous souhaite une bonne année 2026 !

Plein de bons jeux pour compenser les déboires de l’industrie

L’industrie du jeu vidéo aura évolué à toute vitesse en 2025, et pas que pour le meilleur. On aurait pu croire qu’après l’explosion de la bulle Covid et les dizaines de milliers de licenciements annoncés dans la foulée, le premier réflexe de ce milieu n’aurait pas été celui de se jeter sur une technologie qui menace des milliers d’autres emplois. Et pourtant, l’IA générative s’est fait une sacrée place dans le jeu vidéo, peut-être encore plus que dans d’autres industries du divertissement.

Beaucoup y sont allés à tâtons, ne serait-ce que pour tester le niveau de tolérance du public, tandis que certains studios s’emploient à un grand damage control en jouant les bons samaritains via une utilisation très partielle de la technologie, tout en assurant qu’aucun poste n’était menacé. Ça, c’est ce que promettent de nombreux PDG, dont seule la parole est relayée tandis que les artistes au bas de l’échelle ne peuvent pas avoir le même écho, alors qu’ils sont les premiers menacés par cet « outil », dont on sait d’avance qu’il ne sera jamais utilisé avec précaution si des limites ne sont pas établies dès aujourd’hui.

Mais cela n’aura pas été le seul bouleversement auquel on a pu assister. Comment ne pas évoquer l’année étonnante (si c’est le bon mot) de Microsoft, qui a effectué un virage plus que surprenant pour Xbox. En voulant la voir partout, et surtout n’importe où via son slogan « This is an Xbox », la marque a abandonné ses exclusivités pour aller les offrir à Sony et Nintendo, tout en promettant ne pas quitter le monde du hardware pour autant.

La preuve avec une ROG Xbox Ally qui semble être une console test pour Microsoft, avant de concevoir sa propre machine portable. En marge de cela, le Xbox Game Pass a vu son prix grimper en flèche, les licenciements ont continué chez Microsoft, Perfect Dark et de nombreux projets ont été mis à la poubelle, mais pas de panique, Phil Spencer l’a dit lui-même : tout va bien pour Xbox. Bien sûr. Heureusement, il y avait encore de quoi faire chez les Xbox Game Studios, avec un Obsidian en grande forme qui aura livré deux RPG dans la même année (sans parler de l’accès anticipé de Grounded 2), un South of Midnight peut-être trop sous-estimé et un Keeper enchanteur.

Sony fait un poil mieux de son côté avec des ventes de PS5 qui sont au niveau des attentes, même si l’on notera tout de même une année assez discrète de la part du constructeur. Du moins sur la communication, la faute à des State of Play assez peu convaincants et un line-up qui se fait attendre, la faute à de nombreux jeux service annulés dont il faut aujourd’hui payer la facture. On se consolera tout de même largement avec l’enthousiasmant Ghost of Yotei et l’impressionnant Death Stranding 2, ou encore avec deux jeux plus confidentiels auprès du public mais qui auront marqué l’année de la PS5, à l’image de Sword of the Sea (ou Journey 2 si vous préférez).

C’est donc sans doute Nintendo qui s’en sort le mieux en 2025 grâce au lancement de sa Switch 2, qui se vend comme des petits pains, quoi que l’on puisse penser de la machine. Ce que le constructeur doit à un Mario Kart World certes pas toujours excitant, mais suffisamment populaire et réussi pour déclencher un vrai raz-de-marée commercial, tandis que Donkey Kong Bananza et Kirby Air Riders sont venus combler tant bien que mal un line-up assez peu mémorable (ce qui est de toute façon toujours le cas au lancement d’une machine). Gageons que 2026 sera plus fourni sur cette nouvelle console.

Et derrière les transactions qui minent le moral (le rachat d’EA par l’Arabie saoudite) et les fermetures de certains studios, impossible de faire la fine bouche avec l’avalanche d’excellents jeux d’éditeurs tiers et indépendants qui nous sont arrivés cette année.

Hades II et Hollow Knight Silksong suffisaient déjà à nous faire passer une bonne année, et c’était sans compter des surprises tout à fait inattendues à l’image du phénomène mondial qu’est devenu Clair Obscur: Expedition 33, d’un Blue Prince captivant, ou encore via la renaissance spectaculaire de la formule Telltale avec un Dispatch particulièrement réjouissant. Lister tout ce beau monde prendrait beaucoup de temps (et c’est de toute façon déjà fait), mais vous pourrez bientôt célébrer ces jeux vous-mêmes en votant pour eux lors de nos AG Awards, qui arrivent en janvier, au même titre que de nombreuses listes de jeux à ne pas manquer et notre habituel bilan de chaque membre de l’équipe.

Fatigués, mais toujours debout

Une transition toute trouvée pour vous parler un peu de nous. En 2025, les challenges auront été les mêmes que les années précédentes pour ActuGaming, la faute à un Google capricieux qui a lui aussi tendance à mettre en avant tout ce qui n’a pas été écrit par un humain et qui favorise les titres les plus racoleurs possibles (et croyez-nous, on fait notre maximum pour vous éviter ça). En coulisses, tout est fait pour conserver notre ligne éditoriale, que ce soit dans le choix des articles, le traitement de l’actualité, la pertinence de nos tests, et ce malgré certains compromis assez inévitables pour un site entièrement gratuit comme des articles sponsorisés choisis avec un peu plus de soin que par le passé. Croyez bien que chaque décision est lourdement pesée, que la remise en question est quotidienne, et que les débats sont constants au sein de l’équipe pour arriver à des compromis qui permettent d’avancer sans jamais trahir votre confiance ou vous faire perdre votre précieux temps.

La survie d’un site comme le nôtre est donc un sacré défi dans cette époque, il faut le dire, assez démoralisante. Le tout n’est pas aidé par une xénophobie croissante, parfois aperçue jusque dans nos commentaires, l’occasion de vous rappeler qu’elle n’a pas sa place ici (ou ailleurs) et que la moindre remarque (même sous-entendue) de ce genre sera supprimée par la modération. Heureusement, elle n’est pas majoritaire et on ne pourra que vous remercier de faire vivre l’espace communautaire avec joie et bonne humeur même quand l’actualité peut se montrer morose.

Notre équipe a tout fait pour surmonter les coups durs cette année et aura décroché bon nombre de victoires, en témoigne un AG French Direct encore une fois couronné de succès, ce qui n’aurait pas été possible sans vous, notre fidèle communauté, ni sans les studios partenaires si talentueux qui acceptent encore une fois de jouer le jeu avec un enthousiasme débordant. Cinq ans après son lancement, le pari nous semble toujours plus fou chaque année, mais tellement galvanisant.

Notre chaîne YouTube aura même passé la barre des 110 000 abonnés, et ce malgré une fin d’année mouvementée. Si vous faites partie des fidèles, vous aurez sans doute constaté l’absence imprévue de Julien, notre bon chef bien-aimé (qui va très bien et qui sera bientôt de retour, rassurez-vous), qui a été remplacé à la volée et avec brio par des personnes dont vous avez plutôt l’habitude de lire la plume que d’entendre leurs voix, comme Matheus et FloRizzo, un duo de choc qui a permis à la chaîne de ne pas prendre de pause. Une transition temporaire qui n’a pas été simple à gérer pour l’équipe, mais nos abonnés ont continué à répondre présent afin d’aider la chaîne à passer un nouveau palier essentiel.

Tout cela fait que, finalement, grâce à vous tous et à notre incroyable équipe, on s’en sort pas trop mal, pour ne pas dire plutôt bien. Du moins assez pour un site d’actualité jeu vidéo en 2025, ce qui n’est pas une mince affaire. Et ce même si certains projets ont été remis à plus tard en raison de ces changements inopinés. Que ce soit une éventuelle formule premium sans publicité ou de nouvelles chroniques (ainsi qu’une newsletter), tout cela est toujours d’actualité, à condition que l’année 2026 soit un peu plus clémente avec nous. On y croit, et cela est surtout essentiel pour notre avenir afin de vous offrir un site toujours plus qualitatif.

Terminons donc en vous remerciant à nouveau pour votre présence durant toute cette année. Que vous ayez prévu une soirée festive ou de rester sous un plaid bien tranquillement, et c’est le meilleur plan, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une très bonne année 2026 (la santé tout ça), pleine de bons jeux et, espérons-le, de meilleures nouvelles pour cette industrie que l’on aime tant. Passez de bonnes fêtes !