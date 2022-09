Le tout premier Disney & Marvel Games Showcase était l’occasion parfaite pour Disney de faire le point sur toutes ses productions en cours, notamment du côté des jeux Marvel, dont la prolifération ne s’arrête plus. Malgré le manque de surprises, on a pu découvrir quelques nouveaux projets, qui viennent enrichir un catalogue de jeux déjà bien fourni. Sachant que ces jeux Marvel diffèrent en genres ou en éditeurs, pas facile de s’y retrouver et de savoir qui fait quoi.

Voici donc un récapitulatif sur l’ensemble des jeux Marvel qui sont actuellement en cours de développement. On listera ici tous les jeux confirmés, tout en faisant le point sur les rumeurs les plus insistantes et les plus crédibles.

Marvel Snap

Studio / Editeur : Second Dinner / Nuverse

: Second Dinner / Nuverse Date de sortie : 18 octobre 2022

: 18 octobre 2022 Plateformes : PC / iOS / Android

C’est celui qui sortira le plus vite, et qui est même déjà disponible dans certains pays. Marvel Snap pourrait être résumé très grossièrement comme un Hearthstone façon Marvel, mais qui comporte quelques subtilités.

On se trouve bien en face d’un jeu de cartes avec des centaines de cartes à collectionner au lancement, qui seront rejointes par d’autres au fil des années (si le jeu parvient à durer). Ces cartes sont évidemment à l’effigie des personnages les plus célèbres de Marvel, que ce soit les Avengers, Les Gardiens de la Galaxie ou les X-Men, et ce dans plusieurs versions différentes.

Il est part exemple possible de trouver une carte Star-Lord de base, puis une autre le représentant en pixel-art. Ces cartes doivent être posées sur trois champ de bataille différents, et le but du jeu et de remporter le combat sur chacun d’entre eux.

Marvel’s Midnights Suns

Studio / Editeur : Firaxis / Take-Two

: Firaxis / Take-Two Date de sortie : 2 décembre 2022

: 2 décembre 2022 Plateformes : PC / PS5 / Xbox Series (plus tard sur PS4 / Xbox One / Switch)

Repoussé à maintes reprises, Marvel’s Midnight Suns semble enfin être sur la bonne voie pour nous parvenir d’ici la fin de l’année, sur moins sur PC et nouvelle génération.

Derrière le projet, on retrouve le studio que l’on a connu pour la série des XCOM, Firaxis, et c’est pour cela que le jeu s’oriente davantage vers la stratégie, tout en s’ouvrant au grand public, Marvel oblige. On y incarne le groupe des Midnight Suns, ou plutôt les Midnight Sons dans les comics, qui rassemble près d’une douzaine de personnages luttant contre des menaces surnaturelles et démoniaques, guidées par Lilith, reine des démons.

Le groupe est composé d’Iron Man, Captain Marvel, Blade et bien d’autres, en plus du Hunter, l’avatar du joueur qui peut être personnalisé. Le gameplay reprend les codes d’un jeu de stratégie tout en étant plus souple et plus spectaculaire, avec des commandes à choisir sous la forme de cartes.

Marvel World of Heroes

Studio / Editeur : Niantic

: Niantic Date de sortie : 2023

: 2023 Plateformes : iOS / Android

La folie Pokémon GO n’a jamais été vraiment reproduite par Niantic, mais le studio essaye tout de même de retenter l’exploit en s’attaquant à d’autres licences bien connues de la pop culture.

C’est donc au tour de Marvel d’avoir son jeu en réalité augmentée, avec Marvel World of Heroes qui nous permettra de nous prendre pour un super-héros combattant le crime dans les rues. On finira par croiser différents personnages Marvel au cours de notre progression, tout en gagnant de nouveaux pouvoirs.

La chasse aux Pokémon est donc remplacée par la chasse aux criminels, et on attend maintenant de voir le jeu a ne serait-ce qu’une toute petit chance de réussir là où Harry Potter et The Witcher ont échoué.

Marvel’s Spider-Man 2

Studio / Editeur : Insomniac Games / Sony

: Insomniac Games / Sony Date de sortie : 2023

: 2023 Plateforme : PS5

Sans doute le jeu le plus attendu de cette liste. La série Marvel’s Spider-Man s’est vendue à plus de 33 millions d’exemplaires depuis 2018, et l’annonce de ce Marvel’s Spider-Man 2 a été l’un des gros moments de la PlayStation 5 en 2021.

Dans cette nouvelle aventure, on y suivra Peter et Miles qui devraient enfin faire pleinement équipe pour lutter contre la menace de Venom. Mais pas que, puisqu’on suppose également que Kraven pourrait être de la partie, tout comme le Bouffon Vert.

Le titre n’a montré qu’un teaser pour le moment, mais on espère un peu plus chaque jour le revoir à l’occasion d’un PlayStation Showcase, si possible avec du gameplay, pour voir si cette suite évitera le syndrome de l’épisode 1.5.

Marvel’s Wolverine

Studio / Editeur : Insomniac Games / Sony

: Insomniac Games / Sony Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateforme : PS5

Toujours prévu chez Insomniac Games, mais avec l’équipe qui a développé Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ce Marvel’s Wolverine est lui aussi très attendu par les possesseurs de PlayStation 5.

Mais en dehors du teaser qui a été montré, on ne sait rien de ce nouveau jeu, si ce n’est que que l’on retrouvera ce bon vieux Logan. Univers partagé ou non avec Spider-Man, ce jeu pourrait aussi introduire tout un tas de personnages bien connus, et pas forcément que chez les X-Men.

Le studio nous promet une histoire mature et de la brutalité, ce que l’on est en droit d’attendre de Wolverine, mais on ne sait pas encore quand on pourra voir ça en mouvement.

Captain America & Black Panther

Studio / Editeur : Skydance New Media

: Skydance New Media Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : Inconnues

Tout juste officialisé, et pourtant toujours sans nom, un jeu mettant en vedette Captain America et Black Panther est en préparation chez Skydance New Media, un tout nouveau studio créé par Amy Hennig (Uncharted).

Ce jeu d’action et d’aventure solo prendra place en pleine Seconde Guerre Mondiale, avec un Steve Rogers qui fera ses débuts en tant que Captain America, et un Black Panther qui ne sera pas T’Challa, mais Azzuri, son grand-père. L’histoire devrait nous emmener aussi bien à Paris qu’au Wakanda, et deux autres personnages seront jouables en plus de ces deux super-héros : Gabriel Jones, un soldat ; et Nanali, à la tête du service d’espionnage du Wakanda.

Pas encore de date de sortie pour ce titre, qui en est encore au début de son développement.

Un jeu Black Panther en monde ouvert ?

Studio / Editeur : Electronic Arts (à confirmer)

: Electronic Arts (à confirmer) Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : Inconnues

Encore un jeu Black Panther ? Eh oui, mais bien différent cette fois. Pour l’instant, ce jeu n’a pas été confirmé, donc on prendra toutes les pincettes de rigueur, mais il semblerait qu’un jeu Black Panther soit en préparation chez Electronic Arts.

Il s’agirait d’un jeu d’action en monde ouvert, où l’on pourrait explorer le Wakanda en compagnie de T’Challa. On a pas d’autres détails concrets à se mettre sous la dent pour le moment, mais il est dit que le jeu serait entre les mains d’anciens développeurs ayant travaillé sur L’Ombre du Mordor. De quoi espérer que le système Némésis fasse son retour, mais réarrangé pour ce jeu ? Pas impossible, mais on attend maintenant de voir quand le jeu sera révélé.

Un jeu Iron Man par EA ?

Studio / Editeur : EA Motive / Electronic Arts (à confirmer)

: EA Motive / Electronic Arts (à confirmer) Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : Inconnues

Et on reste chez Electronic Arts avec un jeu qui pourrait même sortir avant celui sur Black Panther, selon les dernières rumeurs. Il s’agirait non plus ni moins qu’un jeu solo Iron Man, qui serait développé par le studio EA Motive, à qui l’on doit Star Wars Squadrons et Dead Space Remake.

Le projet serait encore à un stade de développement peu avancé étant donné que le studio est débordé. On peut dire qu’un projet Iron Man chez Electronics Arts, ça a du sens. Même si EA Motive est en charge du développement, on imagine bien les équipes collaborer avec BioWare pour reprendre les bonnes idées d’Anthem, à savoir le vol en super-armure, pour l’intégrer à cette expérience. Mais là aussi, il faudra être patient pour en voir les premières images, et même la confirmation que le projet existe.

Cela fait donc pas mal de projets pour la Maison des Idées, qui semble multiplier les partenaires pour envahir plus rapidement le marché. Espérons maintenant que la qualité suive et rende honneur à ces personnages, plus populaires que jamais.