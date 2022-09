Accueil » Actualités » Marvel World of Heroes se la joue Pokémon Go

Avec Marvel World of Heroes, Niantic espère une nouvelle fois envahir vos smartphones et vous faire parcourir les rues de votre ville mais cette fois-ci, il ne s’agira pas de se prendre pour un dresseur comme dans Pokémon Go, ou pour un sorcier comme dans Harry Potter: Wizards Unite, mais plutôt pour un super-héros ou une super-héroïne.

I play Marvel World of Heroes everyday

Il faut avouer que ce premier teaser ne nous aide pas vraiment à se faire une idée de l’expérience en confiant à des personnes le Mjolnir de Thor, la magie de Docteur Strange ou les rayons optiques de Cyclops. Si on en croit la description Youtube, Niantic restera dans sa formule habituelle du jeu basé sur la réalité augmentée et la géo-localisation.

Il faudra faire son avatar puis combattre le crime près de chez vous (sur l’écran du jeu s’il vous plait, ne commencez pas une carrière de vigilante). Il y aura aussi des missions super-héroïques et des incursions. Progressivement en gagnant des niveaux, vous pourrez commencer à obtenir de l’équipement et des capacités (on suppose ceux de vos personnages favoris) et vous finirez même par pouvoir faire équipes avec les héros du monde Marvel.

Il sera possible de jouer à ce Marvel World of Heroes sur iOS et Android dès l’année prochaine, les préinscriptions étant déjà lancées sur le site officiel. On nous promet une sortie progressive qui ajoutera des territoires au fil des mois mais le monde entier devrait bien être couvert en 2023.