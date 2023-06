Firaxis : Le studio derrière Marvel’s Midnight Suns est touché par une vague de licenciements

Une restructuration avant d’attaquer Civilization 7

Le site Axios nous a appris hier que Firaxis s’était éparé de plus de 30 personnes à travers différents secteurs du studio, soit environ 10 à 15 % de son effectif de départ. Les raisons invoquées sont celles d’un recentrage des activités et d’une meilleure gestion des talents pour viser des projets prioritaires. En somme, l’échec de Marvel’s Midnight Suns n’a pas permis au studio de conserver toutes ses forces, et même s’il s’engage toujours à produire des jeux « acclamés par la critique », il doit revoir sa stratégie.

Ces licenciements font suite aux départs de Jake Solomon et de Steve Martin, deux figures emblématiques du studio, qui ont quitté le navire en février dernier. Et même si Civilization 7 est actuellement dans les tuyaux, on comprend que le studio va réduire la voilure dans les prochains mois.

On souhaite évidemment bon courage à toutes les personnes concernées par ces licenciements.