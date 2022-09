Marvel annonce un jeu Captain America & Black Panther en pleine Seconde Guerre Mondiale, premiers détails

Le Disney & Marvel Games Showcase a été assez chiche en surprises, c’est le moins que l’on puisse dire, et pas de chance pour Marvel, la seule grosse surprise avait fuité quelques heures avant. On savait que Skydance New Media (le studio d’Amy Hennig) allait présenter son jeu Marvel AAA, supposément solo et orienté action-aventure, mais les rumeurs allaient bon train concernant les personnages concernés. Comme la fuite l’a laissé entendre, c’est finalement un jeu mettant en scène Captain America et Black Panther qui a été dévoilé.

Un jeu d’action aventure Marvel encore très mystérieux

On a bien eu droit à un premier teaser, mais il faudra se contenter de ces premières miettes pour le moment. Pas d’image in-game et peu de détails, pas même de titre pour ce nouveau Marvel.

Tout ce que l’on sait, c’est que l’on incarnera Captain America et Black Panther en pleine Seconde Guerre Mondiale, visiblement à la fois à Paris, mais aussi au Wakanda.

Puisque le jeu se déroule dans les années 40, on n’incarnera pas T’Challa, mais son grand-père, Azzuri. Evidemment, ils devront s’associer pour combattre la menace grandissante de Hydra.

Captain et Black Panther ne seront pas seuls

Et surprise, ça ne sera pas les seuls personnages jouables. Le teaser met en avant deux autres personnages, à savoir un soldat et une guerrière du Wakanda. Vous vous dites certainement que le soldat en question doit être Bucky Barnes, le fidèle acolyte de Steve Rogers et futur Soldat de l’Hiver, car quitte à contrôler un soldat sans pouvoir aux côtés de Captain, autant que cela soit son meilleur ami.

Eh bien loupé, puisque ce soldat n’est pas Bucky, mais Gabriel Jones, que l’on a pu voir dans plusieurs comics durant la Seconde Guerre Mondiale aux côtés de Captain, notamment lors d’une histoire impliquant Crâne Rouge et le Wakanda. Quant à la guerrière, il s’agira Nanali, qui est la reine du Wakanda dans les comics, et qui sera ici à la tête du service d’espionnage du pays.

Jeu solo ou multi ?

On sait déjà ce que vous vous demandez. Quatre héros, donc encore de la coop ou du multijoueur façon Marvel’s Avengers ? Visiblement non, Skydance New Media indique l’on incarnera ces personnages à tour de rôle durant différents moments de l’histoire, donc probablement comme le solo de Marvel’s Avengers ou même Marvel’s Spider-Man (avec les phases où l’on contrôle MJ et Miles).

Il faudra se contenter de ces informations pour le moment. On sent que le projet est encore à ses balbutiements, et étant donné qu’on a même pas droit à un titre, il faudra probablement attendre longtemps avant de voir du gameplay.