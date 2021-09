Marvel’s Midnight Suns

Marvel's Midnight Suns est un RPG tactique avec une composante deckbuilder développé par Firaxis Games et édité par 2K. Explorant une face plus obscur et mystique de l'univers Marvel, le joueur ou la joueuse incarne le Chasseur ou la Chasseuse, son propre personnage, qui, avec l'aide de plusieurs super-héros comme Wolverine, Dr. Strange ou encore Captain Marvel, doit affronter Lilith, sa mère, afin de l'empêcher de compléter le Darkhold.