EA : En plus de Black Panther, un autre jeu Marvel serait en préparation, peut-être un jeu Iron Man ?

Les jeux solo ne sont pas tout à fait morts chez Electronic Arts, et l’éditeur s’est empressé de le rappeler dans son dernier bilan financier. Il faut dire que EA a des relation toutes particulières avec Disney et prévoit de sortir plusieurs jeux issus des licences du géant du divertissement, que ce soit du côté de Star Wars ou de Marvel. La semaine dernière, on apprenait par surprise qu’un jeu solo Black Panther était en préparation chez l’éditeur, mais Jeff Grubb confirme aujourd’hui qu’un autre jeu Marvel est dans les tuyaux chez EA.

I've heard a few rumors that it's Iron Man but I never had anything concrete to fully report on.

Put this heavily under the "rumor" category for now and if I hear/see more information that's concrete I'll report on it properly. Just thought it was worth mentioning. https://t.co/MF3ddG04yR

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 3, 2022