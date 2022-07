Marvel’s Midnight Suns : Date de sortie, durée de vie, XCOM-like… Tout savoir en 5 minutes

Aujourd’hui, un nouveau film Marvel sort sur grand écran avec Thor: Love & Thunder, ce qui est l’occasion parfaite de vous parler de Marvel’s Midnight Suns, le prochain jeu de Firaxis Games (XCOM). Le jeu tactique aux allures de RPG a dévoilé beaucoup d’informations ces derniers mois, et nous vous avons compilé tout ce que l’on sait à propos du titre dans une nouvelle vidéo.

Entre sa date de sortie, son gameplay, ses différents personnages jouables et bien d’autres choses, voici un tour d’horizon de ce qu’il faut attendre du jeu.

Marvel’s Midnight Suns sortira le 7 octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series, et plus tard sur Nintendo Switch.