Marvel’s Midnight Suns : Morbius sort de l’ombre avec l’arrivée de son DLC

Marvel’s Midnight Suns est pour l’instant une déception chez Take-Two, mais Firaxis continue son boulot en sortant à une vitesse folle les DLC prévus dans le Season Pass du jeu. Il n’aura fallu que trois mois pour avoir droit à trois aventures supplémentaires, avec tout d’abord Deadpool, puis Venom, et enfin Morbius. Le vampire se montre enfin avec l’arrivée de son propre épisode, d’ores et déjà disponible, qui est illustré ici avec de nouveaux trailers.

Vous l’avez compris : It’s Morbin Time

Morbius (et son magnifique lissage) est donc déjà disponible dans Marvel’s Midnight Suns, avec un DLC qui demandera de mettre fin aux terribles agissements de Dracula, le grand chef des vampires. Son gameplay est détaillé dans une vidéo un peu plus longue visible ci-dessous.

Pour rappel, ce DLC est compris dans le Season Pass et il devrait être suivi par celui consacré à Storm, qui sera le dernier personnage jouable supplémentaire du jeu. Si le studio garde ce rythme, on ne serait pas étonné de voir ce dernier DLC arriver d’ici la fin du mois d’avril.

Marvel’s Midnight Suns est disponible sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur les autres plateformes, courant 2023. N’hésitez pas à consulter nos guides sur le jeu.