Le sympathique Marvel’s Midnight Suns est offert sur l’Epic Games Store pendant une semaine

L’un des meilleurs jeux Marvel de ces dernières années

Vous pouvez en effet vous rendre dès maintenant sur l’Epic Games Store pour mettre la main gratuitement sur Marvel’s Midnight Suns. Et si vous aimez l’univers Marvel, ou simplement les jeux de stratégie avec des combats au tour par tour, on ne pourra que vous recommander de lui laisser une chance.

Le jeu a pu surprendre à cause du fait qu’il matérialise les capacités des personnages sous la forme de cartes à jouer, mais il est bien plus qu’un deckbuilder. On est en face d’un vrai RPG dans lequel notre avatar va nouer des relations avec les plus grands héros Marvel, de Captain America à Iron Man en passant par Magik et Scarlet Witch. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet ainsi que nos guides.

Vous avez maintenant jusqu’au 13 juin à 17 heures pour récupérer gratuitement le jeu, qui sera ensuite remplacé par un jeu autre jeu offert.