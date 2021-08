The Witcher : Monster Slayer

The Witcher Monster Slayer est un jeu en réalité augmentée à destination des plateformes mobiles. Le jeu est similaire à Pokémon Go, et emprunte les mêmes mécaniques basées sur l'environnement autour des joueurs. On y incarne un sorceleur, qui doit tuer les monstres aux alentours pour y rassembler des trophées. Des quêtes scénarisées sont aussi présentes, et il est nécessaire de récolter des ressources dans le monde pour concocter des potions avant chaque combat.