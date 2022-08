Marvel’s Spider-Man 2 : Venom, Iron-Spider, mode coopération… Nos théories en vidéo

La sortie de Marvel’s Spider-Man 2 paraît encore bien loin, car même si le titre nous a promis qu’il arriverait en 2023, on commence fortement à douter qu’il sorte en début d’année. C’est le silence radio complet autour du titre, et même si on peut espérer le revoir à un potentiel PlayStation Showcase dans les semaines à venir, voire au Disney & Marvel Games Showcase de septembre, l’attente commence à être longue.

Pour patienter, nous avons réuni toutes les informations déjà connues à propos du jeu tout en y apportant nos propres hypothèses. Que ce soit sur le casting de vilains de cet épisode ou l’éventualité d’un mode coop, on fait le point sur ce que l’on espère voir dans le jeu.

Marvel’s Spider-Man 2 sera disponible en exclusivité sur PlayStation 5.