Le jeu de cartes Marvel Snap arrivera le 18 octobre

Marvel Snap avait été annoncé en mai et on attendait depuis des nouvelles du lancement global du jeu qui était déjà disponible en test dans quelques régions du monde. Et le suspense se termine enfin puisque l’on a désormais sa date de sortie pas si lointaine.

Marvel Snap n’a pas peur du « too soon »

Pour rappel, Marvel Snap est un jeu de cartes qui se veut très accessible avec des parties d’environ trois minutes. Son concepteur est Ben Brode que l’on connait pour son travail sur Hearthstone. Le jeu arrivera le 18 octobre prochain sur PC, iOS et Android et les préinscriptions sont déjà ouvertes sur le site officiel (avec une carte offerte selon votre plateforme mobile).

Il s’agit d’un free-to-play qui se rattrapera probablement sur le skin des cartes puisque le Multivers sera bien mis à profit pour proposer de nombreuses illustrations différentes et on suppose que la carte bleue sera utile pour s’assurer d’avoir le design de votre choix.

Marvel Snap arrivera donc enfin pour tous le 18 octobre 2022 sur PC, iOS et Android.