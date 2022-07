Un jeu solo Black Panther en monde ouvert serait sur les rails chez Electronic Arts

Un jeu Black Panther façon Star Wars Jedi: Fallen Order ? Il s’agirait d’un projet en cours de développement selon le très bien informé Jeff Grubb. Discutant dans son émission en streaming « Game Mess Mornings » sur Giant Bombs, l’homme nous donne les premières informations sur ce titre qui devrait être édité par Electronic Arts.

Wakanda For consoles et PC ?

Alors que Disney a révélé les nombreux films et séries des phases 5 et 6 du « Marvel Cinematic Universe », on sait désormais que le prochain film Black Panther : Wakanda Forever viendra conclure la phase 4 le 9 novembre prochain dans les salles. Un film qui aura une ambiance particulière et chargée en émotions en raison du décès de l’acteur vedette du premier film, Chadwick Boseman, le 28 août 2020.

D’après ce que nous révèle Jeff Grubb, l’aventure du jeu débutera justement à la mort du Black Panther, le joueur devrait ainsi incarner son successeur. Il nous précise bien que le titre sera un jeu solo, toutefois il ne faudra pas l’attendre avec un bon moment puisque le développement serait à l’heure actuelle assez peu avancé.

Pour le moment, le jeu aurait pour nom de code « Project Rainier » en référence au mont Rainier de Seattle, la ville du dernier studio ouvert par EA. En mai dernier, Kevin Stephens (La Terre du Milieu : L’ombre du Mordor), anciennement chez Monolith Production, a d’ailleurs rejoint cette nouvelle structure qui est avant tout destiné à produire des jeux action/aventure en monde ouvert.

EA est assez connu pour son mépris des jeux solos (encore récemment avec une blague de mauvais goût), mais l’énorme succès critique et commercial de Star Wars Jedi: Fallen Order aura finalement eu raison de cet état d’esprit. Si cela se confirme, nous serions très curieux de voir ce que le superviseur des jeux « La Terre du Milieu » pourrait faire sur un jeu du même calibre avec la licence Black Panther.

Vous aussi vous aimeriez explorer librement le Wakanda ?