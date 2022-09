Accueil » Actualités » Marvel’s Midnight Suns dévoile sa nouvelle date et arrivera bien en 2022, mais que sur PC, PS5 et Xbox Series

Lors du dernier bilan financier de Take-Two, on a appris que Marvel’s Midnight Suns avait été repoussé à une date indéterminée, avec les versions PC, PS5 et Xbox Series toujours planifiées pour cette année fiscale, qui se termine le 31 mars 2023. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas attendre l’année prochaine pour jouer à ces versions, puisqu’elles arriveront avant Noël, mais la mauvaise, ce que l’on a toujours d’informations sur les autres versions.

Le report continue sur PS4, Xbox One et Switch

C’est donc durant le Disney & Marvel Games Showacse que l’on a appris que Marvel’s Midnight Suns arriverait finalement le 2 décembre 2022 sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. Soit un petit retard d’une poignée de semaines pour ces versions. Tout cela est célébrer avec un trailer de gameplay qui nous montre les différents personnages en action.

Par contre, toujours aucun mot à propos des autres versions, qui devraient logiquement arriver bien plus tard en 2023. Il faudra prendre son mal en patience, du moins si ces versions ne sont pas annulées entre temps.

On a aussi appris l’existence de cinq courts-métrages animés (développés par Sun Creature Studio et Digic Pictures) qui serviront de préquels au jeu. On en voit ici l’introduction, et on nous donne rendez-vous le 31 octobre pour en découvrir plus.