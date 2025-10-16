Tomonobu Itagaki, créateur de Dead or Alive et Ninja Gaiden, s’est éteint à l’âge de 58 ans

Un grand nom de l’industrie japonaise s’éteint

Tomonobu Itagaki a eu une carrière prolifique. Sans lui, les licences Ninja Gaiden et Dead or Alive n’existeraient pas, soit deux séries assez majeures dans le paysage vidéoludique japonais. Après ses nombreux problèmes judiciaires avec son ex-employeur, Tecmo, on le retrouve sur le projet Devil’s Third, qui n’a malheureusement pas fonctionné. C’est en 2021 que l’on apprend qu’il fonde Itagaki Games, sans que ce studio donne naissance à quoi que ce soit.

Son décès est annoncé via un message qu’il avait écrit lui-même avant sa mort, et qu’il souhaitait que ses proches diffusent lorsque l’heure viendrait :

Quelques mots d’adieu. La lumière de ma vie est sur le point de s’éteindre. La publication de ce message signifie que le moment est enfin venu. Je ne suis plus de ce monde. (j’ai demandé à une personne qui m’est chère de diffuser ce message.) Ma vie a été une succession de batailles. Nous avons continué de gagner. J’ai causé beaucoup de problèmes. Je maintiens mes convictions et je le dois. Aucun regret. Je suis juste tellement désolé pour tous mes fans de ne pas pouvoir présenter ma nouvelle œuvre. Désolé. C’est comme ça. Ainsi va la vie. Banobu Itagaki. »

Katsuhiro Harada, producteur de la série Tekken, a exprimé toute sa tristesse sur les réseaux sociaux :

« C’est difficile à croire, mais Itagaki-san… mon aîné à l’université et mon rival en tant que créateur est décédé. Le dernier message que j’ai reçu de lui était : « Allons boire un verre. On fera du bruit bientôt ! ​​». Dire qu’il est parti à seulement 58 ans… Oui, tout le monde meurt un jour ou l’autre… c’est inévitable. Mais toi… ce n’est pas un peu tôt ? N’as-tu pas dit que tu allais me vaincre un jour ? N’es-tu pas venu à mon mariage, portant ta veste en cuir noir et tes lunettes de soleil habituelles, et en m’appelant ton compagnon d’armes ? Ne m’as-tu pas dit de venir te voir à chaque fois que j’étais en difficulté ? Je n’ai même jamais eu l’occasion de te consulter sur quoi que ce soit. Honnêtement… je suis vraiment déprimé. »

Nos pensées vont à ses proches.