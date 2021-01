Tomonobu Itagaki (Dead or Alive, Ninja Gaiden) fonde son propre studio, Itagaki Games

Cela faisait un moment que Tomonobu Itagaki s’était retiré du monde du développement du jeu vidéo, mais le créateur de Dead Or Alive a visiblement envie de faire son retour. Durant une interview accordée à Bloomberg pour les 20 ans de la marque Xbox, L’intéressé à répondu aux questions des journalistes pour faire quelques révélations, qui ont été retirées par manque de place sur l’article. Cette partie de l’interview a ensuite été postée via la page Facebook d’Itagaki lui-même.

Un retour chez Microsoft envisageable ?

On y apprend alors qu’après avoir passé quatre ans à former des jeunes gens, il est prêt pour se remettre en selle et développer un nouveau jeu. Tomonobu Itagaki a même créé son propre studio, Itagaki Games, et semble être ouvert aux propositions.

Lorsqu’il a été question d’une potentielle acquisition de la part de Microsoft, Itagaki a répondu : « Je sais que Microsoft est agressif. S’ils me contactent, ce serait un honneur pour moi. »

Itagaki a en effet travaillé longtemps pour développer des jeux exclusifs à Microsoft, et semble être prêt pour remettre le couvert si l’opportunité devait se représenter. On espère revoir le créateur prochainement, qui avait disparu des radars depuis l’échec de Devil’s Third.