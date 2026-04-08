Tomb Raider: Legend a 20 ans, et Crystal Dynamics fête cela en publiant des images de gameplay inédites

Un tour dans les archives

Afin de fêter le vingtième anniversaire de Tomb Raider: Legend (eh oui, déjà), Crystal Dynamics a mis en ligne une vidéo de gameplay contenant des images encore jamais vues d’une version du jeu non terminée.

On y voit notamment un niveau qui deviendra plus tard celui de la Bolivie, avec un modèle 3D de Lara qui est différent de celui que l’on connaît dans le jeu final étant donné que le studio dit avoir utilisé celui de L’Ange des Ténèbres dans un premier temps :

« Au début du développement, Crystal Dynamics a créé sa propre version du modèle de Lara Croft de Tomb Raider : L’Ange des Ténèbres, afin de préserver les aspects emblématiques du personnage. Ce modèle a servi de base aux premiers concepts artistiques et aux tests de gameplay avant que Toby Gard ne rejoigne l’équipe et ne joue un rôle majeur dans la refonte de Lara, aux côtés du character designer Kam Yu. C’est pourquoi le modèle de L’Ange des Ténèbres apparaît dans cette vidéo. »

Une vidéo d’archive sympathique pour les fans, qui attendent maintenant un peu plus de nouveauté avec Tomb Raider: Legacy of Atlantis (pas si « neuf » que ça, vous nous direz), et surtout Tomb Raider: Catalyst.