Tomb Raider: Legacy of Atlantis réimaginera la première aventure de Lara Croft dès 2026

Vous l’avez compris, Tomb Raider: Legacy of Atlantis ne sera pas un vrai nouvel opus mais plutôt une réinterprétation moderne du premier jeu, développé par Crystal Dynamics en partenariat avec le studio polonais Flying Wild Hog. Développé sous Unreal Engine 5, il faudra nous attendre à un gameplay moderne et des surprises dans le but de rendre hommage au jeu original tout en réinterprétant ce classique pour les nouveaux venus avec une narration enrichie.

Attends Scion, Lara revient

Comme dans le jeu original, Lara Croft partira en quête des fragments éparpillés du Scion, un artefact surpuissant, aux quatre coins du globe, et à travers des lieux exotiques perdus dans le temps, des paysages périlleux que vous pourrez traverser avec de nouvelles acrobaties, environnements remplis d’énigmes mortelles et de prédateurs emblématiques comme le T-REX dont la séquence est vendue comme entièrement refaite pour surprendre les plus fidèles à la série.

« Tomb Raider: Legacy of Atlantis nous permet de revisiter les origines de la série à travers un prisme moderne. Cette collaboration avec Amazon nous permet de créer des expériences qui rendent hommage à l’héritage de Lara tout en repoussant les limites du possible pour la franchise » – Scot Amos, Crystal Dynamics

Tout comme pour Tomb Raider: Catalyst, Lara Croft sera incarnée par Alix Wilton Regan connue pour ses performances dans Dragon Age: Inquisition, Cyberpunk 2077 ou bien Mass Effect 3. Et petite surprise, la tenue exclusive de combinaison méditerranéenne sera disponible en jeu dès le lancement lorsque vous associerez votre identifiant Amazon Games à vos comptes PlayStation ou Xbox notamment. Tomb Raider: Legacy of Atlantis est prévu pour 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam.