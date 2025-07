Tides of Annihilation : Gameplay, univers, ambitions techniques… Voici tout ce qu’il faut savoir à propos de ce jeu d’action-aventure

Dévoilé en début d’année dans le cadre d’un State of Play, ce jeu d’action et d’aventure est chapeauté par Eclipse Glow Studio, une société basée à Chengdu, financée par Tencent et composée d’une centaine de développeurs. Parmi eux, nous y retrouvons essentiellement d’anciens membres de SEGA, Ubisoft et Gameloft ayant travaillé sur les licences Yakuza, Persona, Assassin’s Creed, For Honor et Prince of Persia. Intrigués par son univers mystérieux, sa mise en scène spectaculaire et ce petit quelque chose de nostalgique nous rappelant les titres de l’ère PlayStation 2/début PlayStation 3, voici un récapitulatif de tout ce que nous savons sur ce projet chinois.

Gwendolyn, la future « Reine Arthur » d’une Londres détruite ?

Souhaitant nous plonger dans un univers à la fois sombre et envoûtant inspiré des légendes arthuriennes dans le but de séduire le public occidental, Tides of Annihilation prendra place dans une ville de Londres dévastée par l’invasion d’étranges entités surnaturelles. Dans la peau de Gwendolyn, seule survivante de cette catastrophe qui sera doublée par l’actrice britannique Jennifer English pour l’occasion (Ombrecoeur dans Baldur’s Gate 3), notre objectif principal sera de progresser au milieu des ruines de la métropole afin de retrouver notre sœur. Un périple qui devrait nous prendre environ 30 heures pour le terminer à 100% et nous confrontera à divers ennemis, tels que les demi-dieux d’Avalon.

Cette quête nous fera donc voyager à travers une cité anglaise méconnaissable, devenue un véritable champ de bataille où les restes des bâtiments modernes se mêleront aux vestiges de l’ancien monde médiéval fantastique d’Avalon corrompu par la magie. Sans surprise, nous devrons apprendre à connaître les différentes règles et spécificités régissant ces deux univers pour avancer et démêler les fils de la narration. Au fur et à mesure, cela nous conduira également à partir à la recherche des fragments du Saint Graal, ainsi que croiser la route de deux personnages, sans que nous sachions si d’autres seront présents au casting.

Le premier sera Niniane, une sorte d’esprit qui nous servira d’alliée, de guide, et semble être ici une version réimaginée de la Dame du Lac pouvant aussi se nommer Viviane, Nynève ou Nimué dans les légendes arthuriennes. Quant au second, il s’agit de Mordred qui, pour ne pas changer, aura ici un rôle d’antagoniste et sera doublé par Aliona Baranova, une autre actrice britannique dont vous avez déjà pu entendre la voix dans Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Clair Obscur: Expedition 33 et Lies of P: Overture.

Des inspirations Devil May Cry déjà assumées

Côté gameplay, Tides of Annihilation nous proposera une recette s’inspirant très fortement des beat them all (ou beat them up) sortis à l’époque de la PlayStation 2 et des débuts de la PlayStation 3. Le studio chinois ne s’en cache d’ailleurs pas, en assumant pleinement vouloir reprendre notamment les codes qui ont fait le succès de la franchise Devil May Cry de Capcom. Ainsi, il faut s’attendre à ce que la progression soit assez linéaire et dont le rythme sera dicté par des niveaux à l’agencement très « couloir », des phases de plateformes, des séquences de fuite ou courses-poursuites scriptées de façon à assurer le spectacle, quelques énigmes simples à résoudre et, surtout, de nombreux combats en arène fermée.

Attaques, parades, esquives, verrouillage d’un ennemi précis, enchainement des actions dans un bon timing… ces derniers promettent d’être particulièrement dynamiques. Toutefois, ils seront également plus corsés et stratégiques qu’il n’y paraît. Sans être aussi punitifs que dans un Souls-like et pouvant voir leur degré de difficulté ajusté en cours de partie, chaque affrontement tentera de nous faire ressentir l’ambiance et le plaisir procuré par les batailles coopératives, tout en s’intégrant à une expérience de jeu qui restera exclusivement solo.

Concrètement, grâce aux pouvoirs de Gwendolyn, nous pourrons invoquer les esprits des Chevaliers de la Table Ronde afin qu’ils combattent avec nous. Chacun d’eux possèdera des coups et des capacités uniques et, à leurs côtés, nous aurons la possibilité de déclencher de puissants combos dévastateurs, en dépensant plus ou moins de « mana » (jauge bleue). Par conséquent, à nous de faire appel à ceux qui nous seront les plus utiles en fonction de notre style de jeu, des adversaires qui nous feront face, et de la quantité de mana que nous avons en réserve si nous voulons nous en tirer sans trop de complications.

En parlant des ennemis justement, le bestiaire varié qui semble nous attendre inclura, outre les créatures « de base », une trentaine de boss dotés de leurs propres patterns. En plus de Mordred, nous en croiserons certains qui pourront être affrontés à notre échelle, ou presque, tandis que d’autres nous obligeront à leur grimper dessus pour être vaincus, en raison de leur taille gigantesque. Un peu comme dans Shadow of the Colossus finalement. Reste maintenant à savoir si l’aventure virera, ou non, au « Boss Rush déguisé » comme c’était trop souvent le cas dans Black Myth: Wukong.

Rassurez-vous, que ce soit le cas ou pas, des mécaniques supplémentaires seront disponibles dans l’optique de nous aider dans notre périple. Par exemple, notre héroïne disposera d’un arbre de compétences, dont la richesse sera logiquement bien plus limitée que dans un Action-RPG ou RPG classique, et elle pourra manier quatre types d’armes différents, comme des épées, arcs et poings. Notez également qu’elle sera en mesure de porter différentes tenues selon nos envies. Attention cependant, cette mécanique est purement d’ordre esthétique puisqu’elle ne modifiera jamais les statistiques de la protagoniste, contrairement aux costumes d’Eve dans Stellar Blade.

De réelles ambitions visuelles et techniques au programme

Parlons maintenant des ambitions techniques derrière ce projet. Dans la lignée des grosses productions chinoises récemment commercialisées ou encore en développement, Tides of Annihilation tournera sous Unreal Engine 5 et paraît bien parti pour nous en mettre plein la vue à sa sortie, notamment sur le plan graphique et en matière d’animations et de mise en scène. Si nous nous fions aux designs des premiers boss montrés jusqu’à présent et des environnements dénaturant et refaçonnant quasi-entièrement l’aspect moderne de Londres, la direction artistique ne devrait pas non plus être en reste.

Concernant l’interface en jeu, les diverses séquences de gameplay suggèrent qu’elle sera assez épurée, probablement pour éviter de trop nuire à la lisibilité de l’action pendant les combats et nous laisser profiter un minimum des décors de chaque niveau. Plus précisément, les consommables disponibles apparaîtront en bas à gauche, les informations sur un boss en bas à droite, et la barre de vie (vert), de « mana » (bleue), défensive (jaune/or), ainsi que la liste des chevaliers que Gwendolyn peut invoquer en haut à gauche.

Quand sortira Tides of Annihilation ?

Tides of Annihilation ne possède pas encore de date ni de fenêtre de lancement officielle mais Eclipse Glow Studio a confirmé viser en interne une sortie définitive en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Si les plans du studio ne changent pas entre-temps, le jeu d’action-aventure chinois devrait donc donner de ses nouvelles au cours des prochains mois. A suivre…