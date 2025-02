Tides of Annihilation : Nombre d’armes, durée de vie, période de sortie… Voici de nouvelles informations sur le jeu d’action

Le contenu se précise

Avec une première longue séquence de gameplay, on sait désormais un peu plus à quoi s’attendre avec Tides of Annihilation. Ce jeu d’action est allé lorgner sur les beat’em all les plus connus, dont Devil May Cry qui est ici cité comme l’une des plus grosses influences. Voici ce que l’interview nous apprend sur ce titre :

Il y aura plusieurs modes de difficulté

Il y aura un arbre de compétences, mais assez limité (n’attendez pas un vrai RPG)

L’équipement devrait simplement avoir une fonction esthétique et ne pas changer les statistiques

Il y aura quatre types d’armes dans le jeu (les épées, les arcs, les poings, et un autre non-précisé)

La durée de vie estimée est de 30 heures (tout compris)

(tout compris) Il y aura plus de 30 boss

Contrairement à Black Myth Wukong qui visait le public chinois, Tides of Annihilation vise le marché occidental, d’où le choix des légendes arthuriennes

Le jeu était en alpha fin 2024 et vise une sortie en 2026

Si une suite devait avoir lieu, la protagoniste ne serait pas la même

Tides of Annihilation sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.