Tides of Annihilation réapparait dans une vidéo bourrée d’action avec du gameplay contre un boss impressionnant

Avec un chevalier qui en a gros

C’est au travers d’une longue bande-annonce de gameplay que Tides of Annihilation marque son retour. On y voit ici Gwendolyn affronter Tyronoe, qui navigue entre les royaumes pour vous donner pas mal de fil à retordre.

La protagoniste est accompagnée de Lamorak (frère de Perceval), l’un des esprits qui pourra combattre à ses côtés grâce au Dual Frontline Battle System, qui permet de contrôler les deux personnages pour effectuer des assauts en duo, essentiels pour faire tomber la protection du boss. Et puisque Lamorak a une dent contre la sorcière, il n’hésitera pas à filer un coup de main à notre personnage, même s’il ne semble pas porter l’héroïne dans son cœur.

L’arène qui est montrée est assurément impressionnante, et on voit que le jeu assurera le grand spectacle, avec un gameplay orienté beat’em all et une mise en scène particulièrement soignée. Notamment lorsque le boss se réfugie en miroir sous un lac, de quoi donner une autre dimension (littéralement) à cet affrontement déjà épique.

Tides of Annihilation n’a toujours pas de date de sortie précise à nous communiquer malgré ce nouvel extrait de gameplay. On sait en revanche qu’il est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, peut-être pour l’année prochaine.