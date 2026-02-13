Tides of Annihilation nous souhaite une bonne année dans sa dernière bande-annonce
Le Nouvel An chinois est souvent l’occasion pour les studios en provenance de ce pays de nous présenter leurs meilleurs vœux tout en nous rappelant l’existence de leurs jeux, même avec des vidéos qui ne montrent que peu de choses du produit final. On l’a vu tout récemment avec Game Science et Black Myth: Zhong Kui, avec une bande-annonce presque hors-sujet qui n’avait pas d’autre but que de nous souhaiter une bonne année et de nous montrer les merveilles de son moteur. C’est un peu pareil pour Tides of Annihilation, prochain jeu d’Eclipse Glow Games, qui réapparait aujourd’hui avec une vidéo très légère.
Prochain arrêt, la date de sortie ?
La dernière fois que l’on a revu Tides of Annihilation, c’était en fin d’année dernière avec un combat de boss pour le moins impressionnant. L’ambiance est toute autre aujourd’hui, puisque l’heure est plutôt à la fête et aux célébrations du Nouvel An chinois.
N’attendez donc rien de cette vidéo de Tides of Annihilation, qui ne montre finalement rien du jeu en lui-même, ou presque. Derrière les références à l’année du cheval avec ce métro londonien traîné par de sacrés équidés, cette vidéo nous montre au moins les personnages principaux de cette aventure, ou du moins ceux qui ont déjà été plus ou moins présentés jusqu’ici, le tout dans une situation volontairement très décalée, loin de ce que proposera le jeu à sa sortie.
Tides of Annihilation n’a pas encore de date de sortie précise. Le jeu arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series.
