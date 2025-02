Tides of Annihilation est un jeu d’action inspiré des légendes arthuriennes qui en met plein la vue dans sa première vidéo

La légende de la Table ronde revisitée

Pas facile de comprendre ce que nous racontera ce Tides of Annihilation au premier coup d’œil, étant donné que notre regard est plutôt tourné vers l’aspect grand spectacle de la chose. Mais notez tout de même que l’on incarnera ici Gwendolyn (dont la voix semble être celle de Jennifer English), une survivante capable d’invoquer les esprits des chevaliers de la Table ronde pour qu’ils combattent à ses côtés.

Le titre veut vous faire vivre une expérience de jeu coop en restant un jeu solo, selon les mots de Kun Fu, producteur de ce Tides of Annihilation qui nous en dit plus à propos du jeu sur le PlayStation Blog. Chaque chevalier aura sa propre utilité et ses propres coups à bien utiliser en combat, et ils ne seront pas de trop pour lutter face à de véritables titans sur lesquel il faudra grimper, sans doute façon Shadow of the Colossus. On évoluera dans deux mondes distincts, avec un Londres moderne mais dévasté, et un autre monde médiéval rempli de magie.

On nous promet également que le jeu tirera parti de la puissance de la PS5 Pro avec un mode 60 fps, du ray-tracing ou encore une meilleure résolution d’image. En espérant que ce ne soit pas au détriment de la PS5 standard.

Mais le jeu ne sortira pas que chez PlayStation, puisque Tides of Annihilation est également prévu sur PC et Xbox Series. Du gameplay devrait être diffusé dans la journée, mais aucune date de sortie n’est attendue pour le moment.