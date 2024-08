Gothic Remake, Titan Quest 2, The Eternal Life of Goldman … On a vu le line-up THQ Nordic avec une belle pépite

Gothic 1 Remake

Précisons tout de suite que nous n’avions jamais joué au titre original et que c’est donc en total novice que nous avons pu voir ce remake. La première chose que nous avons constaté, c’est que cette nouvelle mouture est très jolie. Les environnements sont riches en détails, les effets de lumière sont réussis et les visages et leurs animations sont convaincants. La démo qui nous a été présentée se situe au début de l’aventure, lorsque notre personnage se retrouve jeté sur l’île de Khorinis.

Des dires des développeurs, les lieux d’origine ont été reproduits, tout en y apportant quelques petits détails visuels et améliorations. Nous avons pu voir le système de dialogue proposant différents choix de réponses, certaines étant agressives (risquant alors un combat avec notre interlocuteur) et d’autres plus diplomates permettant par exemple de débloquer une quête avec cette personne. On ne pourra cependant pas juger de la qualité de la narration avec le peu aperçu sur cette démo.

Un autre élément important qui nous a été montré est la partie combat. Équipés d’une vieille épée rouillée, nous avons constaté que les affrontements étaient lents et laborieux. Mais c’est tout simplement car le héros n’avait aucune expérience en maniement de l’épée. Quelques minutes après, nous avons fait la connaissance d’un homme qui, après un combat perdu très rapidement, a permis à notre personnage de s’améliorer. Plus qu’un simple niveau affiché devant la compétence, c’est visuellement que la différence s’est immédiatement vue. Alors qu’il tenait auparavant l’arme maladroitement à deux mains, notre personnage la tient à présent d’une seule main et ses attaques sont plus rapides. La progression n’est ainsi pas liée à un arbre de compétences dans lequel on investit des points, mais par la pratique.

Enfin, nous avons pu constater que l’ATH se veut très minimaliste. Pas de boussole ou de minicarte, il faut explorer par soi-même (ou obtenir une carte dans le jeu). Le titre invite le joueur à parcourir le monde et à se forger sa propre histoire. Il n’y a d’ailleurs pas de quêtes principales ou secondaires, mais seulement des quêtes que l’on peut suivre au gré de ses envies. De notre côté, ce que l’on a vu semble prometteur, à voir sur la durée si la narration est maîtrisée pour maintenir l’intérêt et si les mécaniques de gameplay assez old-school trouveront leur public.

Titan Quest 2

Là aussi, c’est en néophyte que nous avons pu voir Titan Quest 2, bien que nous ayons déjà joué à des titres similaires comme Diablo pour n’en citer qu’un. La démo prenait place peu après le début de l’aventure, mais ce n’est pas sur le scénario que l’accent était mis pour cette présentation. A la place, nous avons pu avoir un aperçu du système de compétences et notamment son aspect adaptatif. Comprenez par là que le titre permet de modifier une partie de l’arbre de compétences à la volée, sans devoir voir un marchand pour réattribuer tous ses points par exemple.

S’il n’est pas possible de modifier les caractéristiques principales (force, sagesse, etc.), on peut cependant modifier les passifs de nos attaques afin de changer sa façon de combattre. Prenez par exemple ce coffre au loin, l’ouvrir nous offre en récompense un autre type d’arme que celui que nous utilisions avec des bonus bien différents. Dans un autre jeu, nous n’aurions peut-être pas pu l’utiliser efficacement voire pas du tout. Ici, un simple tour dans l’arbre de compétences, et en un claquement de doigts, on peut utiliser notre nouveau jouet avec efficacité.

D’un point de vue visuel, nous avons trouvé le titre très beau, et faisant aussi bien que ses concurrents actuels. Le bestiaire semble varié même si peu original pour l’univers dans ce que nous avons aperçu et nous avons apprécié que le visuel de l’équipement dans l’inventaire soit le même sur le modèle 3D de notre personnage.

Il reste cependant difficile de nous faire un réel avis sur le jeu sans avoir pu y jouer nous-même. Les possibilités de l’arbre de compétences sont intéressantes et le gameplay semble bon. Titan Quest 2 semble donc être un titre à surveiller jusqu’à son accès anticipé prévu prochainement.

Disney Epic Mickey Rebrushed

C’est une nouvelle fois sans avoir fait l’original que nous avons pu voir du gameplay de Disney Epic Mickey Rebrushed. L’original était une exclusivité de la Wii et le plus gros challenge de ce remake était de transposer les commandes à la Wiimote vers un gameplay utilisant les sticks directionnels. L’objectif semble réussi puisque ce que nous avons vu avait l’air très agréable à manier.

Pour donner un peu de contexte à l’histoire, Mickey se retrouve kidnappé dans le monde de la désolation (qu’il a lui-même créé par accident quelque temps auparavant). Dans ce monde où se trouvent des personnages oubliés de Disney, on incarne Mickey, armé de peinture et de diluant, et on crée son aventure tout en influant sur le destin de ce monde alternatif.

Au niveau du gameplay, on retrouve les bases des jeux de plateformes (saut, sprint, coups, etc.), tout en ajoutant une spécificité : le pinceau. Ce dernier peut projeter à la fois de la peinture ou du diluant (les deux possédant une réserve propre qu’il faudra recharger en trouvant des pots sur les ennemis ou dans le décor). Il n’est cependant pas possible d’utiliser ces armes sur n’importe quoi. Des éléments mis en surbrillance permettent de savoir quand utiliser la peinture pour créer de la matière, un pont pour traverser un gouffre par exemple ou à l’inverse quand diluer la peinture. On a par exemple vu un endroit où il fallait diluer la peinture autour d’une porte pour la faire tomber et traverser.

Cette dualité est le centre du gameplay du titre, on passe ainsi de l’un à l’autre, mais parfois, le choix du composant utilisé aura des conséquences. Par exemple, nous avons vu un combat de boss qui pouvait être résolu de deux façons : peindre ses bras pour le calmer et s’en faire un allié ou au contraire les diluer, mais par conséquent “tuer” le boss. Le jeu nous pousse ainsi régulièrement à faire des choix (prendre un coffre, mais ne pas pouvoir sauver un personnage et inversement par exemple).

Ce remake ajoute également de nouveaux collectibles à récupérer, mais les choix effectués peuvent bloquer l’obtention de certains d’entre eux. Les collectionneurs devront donc faire deux parties au minimum.

Enfin, le titre original proposait des niveaux bonus en side-scrolling, mais ces derniers se résumaient surtout à aller du point A au point B. Ici, ces niveaux ont été totalement retravaillés pour offrir une expérience plus ludique aux joueurs en y ajoutant de l’interaction avec le décor, des phases de plateformes, etc.

Sans sembler révolutionner le genre, le jeu nous a tout de même donné envie de s’y essayer et ça tombe bien la sortie est toute proche puisque Disney Epic Mickey Rebrushed est prévu pour le 23 septembre sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.

The Eternal Life of Goldman

Véritable surprise de cette Gamescom, The Eternal Life of Goldman nous a immédiatement tapé dans l’œil. Voulant faire la part belle aux jeux de plateformes 16 bits de l’époque, le jeu nous fait incarner un personnage principal loin des clichés du genre. Pas de héros aux muscles saillants ou de brave héroïne, cette fois, il est question d’un petit vieux équipé de sa fidèle canne.

Cette canne, c’est d’ailleurs le point d’orgue du gameplay du titre. Si comme dans tout jeu de plateforme notre personnage peut évidemment sauter pour progresser dans les niveaux, il va pouvoir utiliser sa canne pour terrasser les ennemis et franchir les obstacles. La canne est divisée en trois morceaux que l’on peut interchanger avec de nouvelles pièces récupérées dans l’aventure.

Parmi les exemples que nous avons pu voir, il y avait une pièce permettant de s’accrocher à des crochets (présents ici sur des montgolfières qu’il fallait utiliser pour passer au-dessus d’un précipice) et une permettant de sauter plus haut en rebondissant sur la canne à l’image d’un Pogo-stick. Mais là où la mécanique de gameplay fonctionne bien et montre tout son potentiel, c’est dans la possibilité (et le besoin) d’interchanger les pièces à la volée. En effet, pour revenir sur la pièce permettant de sauter plus haut, il était à un moment nécessaire de la retirer pour éviter les stalactites meurtrières au plafond puis de la remettre pour atteindre une plateforme trop haute. L’action semble facile à prendre en main, puisqu’une simple pression sur la flèche directionnelle permettait la permutation.

À voir comment cela fonctionnera avec plus de pièces dans notre inventaire, et surtout quelles autres pièces seront disponibles au cours de l’aventure et quelles mécaniques de gameplay ces dernières engendreront. Le potentiel semble présent et on espère être surpris.

Nous terminerons par parler de la partie visuelle du titre, celle qui nous a immédiatement charmés dès le trailer. Utilisant une succession de frames dessinées à la main, l’animation du jeu est un vrai régal. La direction artistique du personnage, des monstres et de l’univers est une réussite, s’inspirant de mythes que l’on a peu l’habitude de voir issus du monde grec et de la Mésopotamie. Les décors sont riches, et la scène bénéficie continuellement de plusieurs niveaux de profondeur pour donner vie au jeu. Il est clair que nous allons suivre avec une grande attention le jeu, celui-ci faisant partie de nos coups de cœur du salon allemand.