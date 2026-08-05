DERELIKT, un FPS horrifique à l’esthétique PS1 prévu sur PC pour cette année, se montre dans un trailer de gameplay

Certifié pauvre en polygones

Bâti sur l’héritage des System Shock 2, Doom 3 et autres Alien Resurrection, DERELIKT ne met pas trop de temps à afficher ses inspirations dans son trailer de gameplay. Le look PS1 nous embarque direct au cœur des couloirs inquiétants de l’Avant-poste Von Neumann, le lieu de l’intrigue, établi sur un astéroïde en orbite de Saturne. Et tout aussi rapidement, on fait connaissance avec les créatures peuplant les lieux.

Heureusement, on dispose de quelques joujoux afin de vite coucher nos assaillants au sol. L’ambiance horrifique l’est donc surtout à cause de l’obscurité et d’un certain sentiment de claustrophobie voulu par l’équipe de dev de chez Visuwyg. Attention quand même à l’inventaire, qui ne sera pas infiniment extensible.

Dans cette station mise à l’arrêt, nous devrons partir à la recherche de survivants pour les sauver et, pourquoi pas, essayer de comprendre ce qu’il se passe. Là où ça devient intéressant, c’est que tous n’ont pas la même version des événements ayant conduit à cette situation critique. Il faudra donc explorer, résoudre des puzzles environnementaux, parler aux PNJ, leur rendre service, ou au contraire s’en méfier, et essayer de percer les secrets de l’avant-poste à mesure de s’y engouffrer.

DERELIKT sortira cette année sur PC.