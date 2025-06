THQ Nordic nous donne rendez-vous pour son showcase le 1er août, avec quelques surprises en réserve

Darksiders 4 au programme ?

Rendez-vous le 1er août prochain à 21 heures (heure de Paris) pour assister au THQ Nordic Digital Showcase 2025, une émission qui sera pleine de « world premiere » et d’annonces. Au programme de cette édition, des nouvelles concernant Gothic Remake, Titan Quest II, The Eternal Life of Goldman et Wreckfest 2, soit à peu de choses près le même planning que l’an dernier. Reanimal, qui est entre guillemets un successeur spirituel de Little Nightmares, sera aussi de la partie.

Mais ce n’est pas tout, puisque THQ Nordic dit avoir quelques surprises dans sa manche, comme un jeu « coloré et émouvant », ou encore un « vrai jeu familial ». Il est aussi question de quelque chose de « sombre et excitant », et c’est là que l’on se rappellera que l’éditeur a annoncé le prochain Darksiders il y a de cela un an, lors de la précédente édition du showcase. Depuis, pas de nouvelle, mais cette description pourrait totalement coller et ce sera le moment idéal pour nous en dire plus sur les prochaines aventures des Cavaliers de l’Apocalypse.

On se donne donc rendez-vous le 1er août pour vérifier cela, avec un résumé disponible sur notre site peu de temps après la diffusion afin de ne rien manquer de cet événement.