Darksiders est enfin de retour, premier teaser pour le prochain jeu de la saga

Le Conseil s’embrase à nouveau

Oui, Darksiders est de retour. Est-ce que l’on peut pour autant parler de Darksiders 4 et de la conclusion de la série ? Difficile à dire avec ce simple teaser, qui ne nous montre que le Conseil Ardent en vidéo (une entité visible dans tous les épisodes), toujours aussi enflammé. Pas un seul Chevalier de l’Apocalypse à l’horizon, que ce soit Guerre, Mort, Furie ou Discorde.

Qu’il s’agisse de Darksiders 4 ou non, cela reste donc à voir. THQ Nordic nous apprend seulement que Gunfire Games sera bien de retour aux manettes, le studio laissant simplement le message suivant :

« Préparez-vous à remonter en selle… Est-ce que l’on en dira plus maintenant ? Non. »

Une manière de faire comprendre que ce nouvel épisode n’est pas encore tout à fait prêt à être montré au public. On ne sait même pas quand on va le revoir mais on peut déjà parier que sa prochaine apparition a plus de chances d’être au THQ Nordic Showcase 2025 qu’aux Game Awards de cette année. Après, on ne pensait pas le voir aujourd’hui, alors nos prédictions…