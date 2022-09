Accueil » Actualités » Theathrythm: Final Bar Line célèbrera la musique des Final Fantasy dès 2023 sur PS4 et Switch

Si vous avez eu une 3DS et que vous adorez les musiques de la série Final Fantasy, vous vous souvenez peut-être de Theatrhythm Final Fantasy, qui vous demandait de tapoter du stylet en rythme sur votre écran en compagnie de plusieurs personnages cultes de la licence. Cette série vient maintenant sur Nintendo Switch, et pas seulement, avec Theathrythm: Final Bar Line qui nous montre ici ses premières images et son immense catalogue lors du Nintendo Direct.

Le jeu de rythme Final Fantasy revient

Theathrythm: Final Bar Line reprendra dans les grandes lignes le gameplay initial de la série, en se présentant comme un jeu de rythme/action où il faut taper sur les touches au bon moment. Cet opus sera aussi jouable en multijoueur jusqu’à 8 joueurs en ligne.

La playlist du jeu regroupera 385 morceaux issus de 46 jeux différents, rien que ça. On retrouvera donc des musiques allant de Final Fantasy I à Final Fantasy XV, mais aussi des morceaux issus des jeux spin-off. Des DLC arriveront après la sortie du jeu pour augmenter ce catalogue de plus de 100 morceaux, notamment via des musiques issues des licences NieR ou encore Live A Live.

Ce Theathrythm: Final Bar Line sera disponible dès le 16 février 2023, aussi bien sur Nintendo Switch que sur PlayStation 4.