Theatrhythm: Final Bar Line, où le trouver au meilleur prix ?

Que les mélomanes et les fans de Final Fantasy se réjouissent : Theatrhythm: Final Bar Line vient nous bercer avec ses mélodies entraînantes, épiques et émouvantes dès aujourd’hui. Le jeu de rythme centré autour de la saga Final Fantasy (et d’autres séries via ses DLC) est désormais disponible et vous permet d’écouter plus de 300 pistes issues des épisodes les plus populaires de la série, tout en essayant de faire le meilleur score possible. Si le titre vous intéresse, voici où trouver Theatrhythm: Final Bar Line au meilleur prix.

Où acheter Theatrhythm: Final Bar Line au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Theatrhythm: Final Bar Line est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Si vous êtes encore indécis, vous pouvez déjà consulter notre test complet du jeu, mais aussi essayer une démo qui vous permet d’avoir accès à une trentaine de morceaux.

Theatrhythm: Final Bar Line est disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4.