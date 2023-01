Theatrhythm: Final Bar Line sortira une démo le 1er février avec une trentaine de morceaux

Avec un mois de février aussi chargé, certains titres devraient avoir du mal à se faire remarquer. Même en profitant de l’aura de la licence Final Fantasy, Theatrhythm: Final Bar Line se retrouve occulté par les sorties de titres événements qui pourraient rendre l’achat immédiat du jeu de rythme moins primordial pour bon nombre de joueurs et de joueuses. C’est pourquoi Square Enix veut mettre toutes les chances de son côté en dévoilant une démo qui aura pour but de convaincre les sceptiques ainsi que les personnes les plus impatientes.

Un dixième du jeu seulement

Cette démo sera disponible dès le 1er février, soit demain, sur PlayStation 4 et sur Nintendo Switch, et vous permettra d’avoir un avant-goût de ce que le jeu de rythme a à proposer. Les 30 morceaux présents dans la démo (sur plus de 385 dans le jeu final) seront découpés en trois types de niveaux que les fans de la licence doivent déjà connaître, à savoir les :

Battle Music Stage (BMS) : Des combats avec une multitudes d’ennemis à vaincre en rythme.

Field Music Stage (FMS) : Des passages plus doux centrés sur le voyage.

Event Music Stage (EMS) : Des morceaux illustrés avec des scènes mythiques de chaque jeu.

Voici la playlist des morceaux présents dans la démo de Theatrhythm: Final Bar Line :

Final Fantasy II The Rebel Army (BMS) Battle 1 (BMS) Town (FMS) Main Theme (FMS)

Final Fantasy V Main Theme of Final Fantasy V (BMS) Four Hearts (FMS) Battle 1 (BMS) Battle 2 (BMS) Mambo de Chocobo (FMS) Harvest (FMS)

Final Fantasy VII Opening – Bombing Mission (BMS) Let the Battles Begin! (BMS) Fight On! (BMS) The Chase (FMS) Main Theme of Final Fantasy VII (FMS)

Final Fantasy XIII Defiers of Fate (BMS) Saber’s Edge (BMS) Blinded by Light (BMS) March of the Dreadnoughts (FMS) Desperate Struggle (BMS)

Final Fantasy XIV Hard to Miss (BMS) On Westerly Winds (FMS) The Land Breathes (BMS) Serenity (FMS) Torn from the Heavens (BMS) To the Sun (FMS) Nemesis (BMS)

Final Fantasy XV Stand Your Ground (BMS) The Fight Is On! (BMS) APOCALYPSIS NOCTIS (Uncovered Trailer) (BMS)



Theatrhythm: Final Bar Line sera disponible dès le 16 février 2023 sur Nintendo Switch et PlayStation 4.