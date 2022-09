Theatrhythm: Final Bar Line

Theatrhythm: Final Bar Line est un jeu d'action et de rythme, qui reprend la bande-son des divers épisodes de la saga Final Fantasy. Plus d'une quarantaine de jeux sont représentés, et le jeu nous permet de contrôler les personnages cultes issus de la série, que ce soit Cloud, Yuna ou encore Squall. Le je de base inclus plus de 380 morceaux à reproduire en effectuant des combats en rythme, tandis qu'une centaine de morceaux supplémentaires représentant des séries comme Live A Live ou NiER sont disponibles en DLC.